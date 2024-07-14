才「滑跪」險墜舞台 劉德華驚現嗓子疲憊

日前才因「滑跪」嚇壞粉絲的劉德華，又傳出嗓子疲憊的狀況。(取材自微博)

香港 天王劉德華舉辦全新巡演，不久前在上海場才因「滑跪」差點跌落舞台，嚇壞一票人。沒想到時隔沒幾天，劉德華出現嗓子疲憊，疑似受傷的情況，讓粉絲好擔心。

紅星新聞報導，劉德華結束上海演唱會結束後，網上出現許多劉德華在演唱過程中，出現嗓音、體力疲憊的視頻，其中包括劉德華站在升降台上，透過手勢不斷表達出「讓舞台下降，想喝水」的訊息，還有人發現，劉德華唱同一首歌的嗓音出現明顯變化。

據網友表示，「當晚演唱中途有一首歌他嗓子有點不舒服，示意要下升降台喝水」、「華哥上海巡演中，嗓子似乎有些受傷」、「明顯聽到華哥嗓子的疲憊」。

對此，粉絲紛紛表示心疼與關懷，「希望華仔不要太拚命」、「敬業精神讓人感動」，但也有人建議他可以像伍佰那樣，「不要全部自己唱，讓觀眾一起大合唱」，還有人表示，就算劉德華只是坐在台上與大家聊天，也讓人心滿意足。

其實，粉絲們之所以對劉德華嗓子那麼關心，是因為2018年12月，劉德華在香港紅館演唱會唱到第三首歌時，因喉嚨發炎發不出聲音，無法繼續再唱，只好中止演唱會。當晚在舞台上，劉德華向粉絲們鄭重地道歉，一度忍不住落淚。