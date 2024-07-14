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張杰演唱會尺度太大？謝娜發微博飄醋味

娛樂新聞組╱綜合報導
謝娜(右)與張杰(左)是圈內知名夫妻檔。(取材自微博)
謝娜(右)與張杰(左)是圈內知名夫妻檔。(取材自微博)

大陸歌手張杰日前在武漢開演唱會，可能尺度太大，太太謝娜疑似吃醋發微博「小伙子，今晚挺開朗的哇」，網友看到，替張杰擔心「回家罰跪搓衣板」。

張杰演唱會其中一段「Lucky chances」舞蹈，各種親密動作全上場，有親密接觸、有四目相對，讓人難以想像。這一幕幕，謝娜也看到了，在微博上PO文「小伙子，今晚挺開朗的哇」。

謝娜的醋味十足，網友吃瓜看得笑哈哈，「好愛看小夫妻這種」、「娜杰小夫妻的情趣」、「張杰回家罰跪搓衣板」、「張杰十年前開演唱會的時候就很開朗啦，不是今天才發生的事」。

據悉，謝娜與張杰與結婚生下三個女兒，彼此互相扶持走到現在。兩人還不認識時，謝娜拒絕張杰新專輯發布會的主持邀請，在一起後問張杰是不是對自己一見鍾情，張杰回應「當時並沒有」。此事引起網友「回憶」，「兩人第一個合作的舞台，能看出張杰眼裡對她沒有什麼愛意，後來肯定是愛了」、「謝娜自己也說過是她追張杰的。」

張杰曾經在綜藝節目中透露，公開與謝娜相戀完全是臨時決定的行為。他說與謝娜剛開始戀愛就被媒體得知，不過由於雙方還不想公開，所以記者也無法證實，只能不斷捕風捉影。但被問多了，張杰的心態有所轉變，不想再遮遮掩掩被媒體說三道四，於是大方官宣認愛。

張杰武漢開演唱會，尺度頗大。(取材自微博)
張杰武漢開演唱會，尺度頗大。(取材自微博)

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