「暑假爆款」還得是沈騰、馬麗？ 喜劇片「抓娃娃」首日票房逾1.5億

沈騰(左)、馬麗聯手搞笑，票房一路飆高。(取材自微博)

時隔2個多月，大陸單日電影票房終於再次突破3億元，這項功勞歸功於沈騰、馬麗主演的喜劇電影「抓娃娃」。據悉，該片首日拿到了30.2%的排片，票房超過1.56億元，並帶動當日票房大盤成功突破3億元。有網友說，「還得是沈騰、馬麗」。

「抓娃娃」講述生活在西虹市的富商馬成鋼（沈騰飾）、春蘭（馬麗飾）夫婦不走尋常路線，希望通過「窮養」將兒子培養成才，夫婦倆偽裝成貧困家庭，十多年發生了一系列啼笑皆非的故事。

據燈塔專業版顯示，「抓娃娃」上映首日，單日票房逾1.56億元，遠高於同期其他新片，展現出超強的票房號召力。有觀眾拿開心麻花的兩部大爆電影「夏綠蒂煩惱」以及「西虹市首富」進行比較，普遍認同「抓娃娃」在品質上遠超「西虹市首富」，甚至媲美已經「封神」的「夏洛特煩惱」。

從片方釋出的預告片可看到，沈騰飾演的父親馬成鋼曾穿著開口的皮鞋，趕著驢車佯裝去城裡掙錢，實際卻鑽進了豪車；馬麗飾演的母親春蘭在接待朋友的時候，穿著一身破爛衣服，轉頭卻從洗手間拿出高檔雪茄和上等咖啡 ，反差中暗藏幽默。

除了沈騰、馬麗這對黃金搭檔之外，在配角部分也不乏專業喜劇演員加盟，例如賈冰、魏翔、辣目洋子等，連知名老戲骨薩日娜也友情出演，扮演沈騰的媽媽。

不少網友預測，「抓娃娃」會成為暑期檔第一部30億票房電影，甚至更高。

沈騰、馬麗的幽默也體現在宣傳活動上，日前，兩人在首映現場聽到他們闖入了「中偶賽道」並成為「中偶賽道天花板」後，沈騰說，「主要是因為馬麗，才能有這個稱號，我自己的話就是『純偶』」。馬麗則不以為然表示，「主要是搭檔拖累的，不然我應該往更年輕那波走一走」。兩人互動，逗樂現場觀眾。