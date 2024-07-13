48歲林熙蕾凍齡美顏 氣場對決辛芷蕾

林熙蕾在「繁花」中飾演背景神秘的「台灣林太」。(圖／澤東電影、MyVideo提供)

王家衛首部執導電視劇「繁花 」劇情高潮迭起，劇中飾演關鍵人物「台灣林太」的林熙蕾一現身就令劇情發展急轉直下，貴氣珠寶耳環、盤髮紅唇模樣，凍齡美顏、霸氣的存在感，令人驚艷。

48歲林熙蕾結婚13年淡出演藝圈，直到這兩年陸續推出電影、影集作品，「繁花」中，她扮演「台灣林太」背景神祕、資金雄厚，一登場就令人震撼眾人，被形容彷彿死神引領黃河路迅速進入她的冬天，說起這段，林熙蕾坦言連自己看到「林太」出場，都會起雞皮疙瘩，直呼：「天哪，這女的真狠！」對於劇中她與辛芷蕾的氣場對決，與胡歌 的緊密互動，都是追劇焦點。

辛芷蕾因在「如懿傳」中演出惡狠毒辣「金玉妍」一角闖出名氣，而「繁花」則讓她人氣達到新巔峰，高貴美艷氣質在王家衛的鏡頭中完美勾勒，她受訪笑說，「拍了『繁花』才意識到自己絕美！導演給我看的時候我心想，『這是我嗎？』」坦言當初試鏡僅花30分鐘介紹自己，拿到角色後卻拍到迷惘，後來才知王家衛是看上她在電影「繡春刀2：修羅戰場」中的俠氣眼神，慢慢領會出角色「李李」的神韻。

「繁花」拍攝的三年間，辛芷蕾就殺青四次，不斷被叫回去重拍，讓她不禁開玩笑問王家衛，「導演，等你拍完我，我都老得可以退出演藝圈了 」王家衛則回她：「辛芷蕾，妳才剛開始，這是你最好的時間，不要覺得就要結束了。 」