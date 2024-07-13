王菲18歲女兒曬新照片 有幾分相像已故天后

李嫣被指和已故天后李玟有幾分相似。(取材自微博)

天后王菲 與前夫李亞鵬的女兒李嫣 5月28日過18歲生日，微博 流出兩張王菲和李嫣抱在一起的親吻照片，長大的李嫣化上精緻妝容，一頭黑色秀髮，打扮成熟，不少網友都表示第一眼未能認出。事隔2個月，又有兩張李嫣的近照曝光，煙燻妝加低胸洋裝，變成艷麗正妹。網民大讚，指李嫣不單有王菲的影子，有人指出她有幾分相似已故天后李玟，這組照片更登上微博熱搜。

從流傳照片可以看出，李嫣黑長直髮，身穿細肩帶低胸的衣服，露出大片面積的胸前肌膚和微微酥胸。李嫣還化唇妝和小煙燻眼妝等，眼線、睫毛都很明顯，變得炯炯有神。不過，照片色調為黑白，所以無法判別色彩的明亮度。而這組照片黑白風格相當有型，對著鏡頭一臉自信的樣子，星味十足，不單有王菲的影子，也有人指出她和已故天后李玟有幾分相似。

李嫣女大十八變。(取材自微博)

網友見狀都紛紛留言，「她都這麼大了，時間過得真快啊」、「厲害了，我菲清冷的氣質完全複製」。、「孩子長大了，女大十八變，越來越美了」、「太成熟了吧」、「她這長相隨爸，氣質身材神韻像媽啊」。

李嫣2006年出生，出生時罹患先天性唇裂，王菲曾帶她來美求醫 ，花6萬美元完成兔唇矯正手術；9歲時開微博分享扮靚心得；12歲小學都還沒畢業，就和閨密狂掃名牌，兩小時花掉10萬人民幣（約1.45萬美元），引來網民狠評「炫富」。