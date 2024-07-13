陸歌手演唱會尺度太大 妻子發文「挺開朗的」…飄醋味

張杰在武漢開演唱會，尺度頗大。(取材自微博)

日前大陸歌手張杰在武漢 開演唱會，可能尺度太大，他的太太、主持人謝娜疑似吃醋怒發微博 「小伙子，今晚挺開朗的哇」，網友看到，替張杰擔心「回家罰跪搓衣板」。

張杰演唱會，在武漢開唱，其中一段「Lucky chances」舞蹈引爆全場熱情，看得歌迷們內心都沸騰了。張杰和伴舞之間的互動更是讓人沒有想到，各種親密動作全上場，有親密接觸、有四目相對。從視頻中來看，這場演唱會還真是淋漓盡致，讓人根本無法想像。這一幕幕，謝娜也看到了，在微博上PO文「小伙子，今晚挺開朗的哇」。

謝娜(右)與張杰(左)是圈內知名夫妻檔。（取材自微博）

謝娜的醋味十足，網友吃瓜看得笑哈哈，「好愛看小夫妻這種」、「娜杰小夫妻的情趣」、「張杰回家罰跪搓衣板」、「謝娜有點小心眼了吧」、「張杰十年前開演唱會的時候就很開朗啦，不是今天才發生的事」。

綜合媒體報導，謝娜與張杰與結婚多年，兩人接連生下三個女兒。當年謝娜和張杰能走到一起十分不容易，兩人也是互相扶持走到現在。謝娜和張杰還不認識的時候，謝娜拒絕張杰新專輯發布會的主持邀請，在一起之後問張杰是不是對自己一見鍾情，張杰回應「當時並沒有」。此事引起網友「回憶」：「兩人第一個合作的舞台，能看出張杰眼裡對她沒有什麼愛意，後來肯定是愛了」、「謝娜自己也說過是她追張杰的。」

張杰在武漢開演唱會，尺度頗大。(取材自微博)

張杰曾經在綜藝節目中透露他與謝娜當年交往時的過程，稱選擇公開兩人戀情完全是臨時決定的行為。張杰表示，他與謝娜從剛開始戀愛就被媒體得知，不過由於雙方還不想公開，所以記者也無法證實，只能不斷捕風捉影。但被問多了，張杰的心態有所轉變，心想與其遮遮掩掩遭媒體說三道四，不如官宣大方承認。於是，張杰臨時決定選擇公開與謝娜的戀情。