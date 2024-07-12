劉詩詩禮服秀長腿露出白紗布 「傷勢」惹心疼

劉詩詩近日出席活動時，以銀白色禮服亮相。（取材自微博）

大陸演員劉詩詩 去年底因「一念關山」收視、口碑雙炸，讓她重回85頂流花旦之列。她近日出席活動時，一身銀白色禮服亮相，卻被粉絲發現她「腳踝綁著紗布」，在網路上掀起熱烈討論，粉絲心疼她該不會又因為拍戲受傷。

綜合媒體報導，劉詩詩近日出席活動，她身穿銀白色長禮服，剪裁將她好身材展現出來，同時也讓白皙美腿若隱若現，一系列美照散發出優雅氣質感。事後，有粉絲將側拍上傳到網路，畫面中劉詩詩準備走到舞台時提起裙襬，意外讓綁在左腳踝的紗布意外露出。

劉詩詩現身活動時，腳踝驚現白紗布。（取材自微博）

不少網友替劉詩詩感到心疼，也十分敬佩她的工作態度。據報導，劉詩詩拍戲從不叫苦，認為「演員不用談辛不辛苦，那都是你的工作」，她受傷或遭遇辛酸，外界都是從工作人員或其他演員口中得知。像是她拍「一念關山」飾演武藝高強、外冷內熱的殺手「任如意」，武打戲能自己上場都自己來。劉詩詩主演時裝劇「如果可以這樣愛」有一場跳水戲，因為她身體太輕沉不下去，最後在手上綁鐵球才勉強沉下去，編劇聽說這件事心疼又感動，每次看到這場戲都會哭。

劉詩詩近日出席活動時，以銀白色禮服亮相。（取材自微博）

對於劉詩詩的「傷勢」，網友評論，「劉詩詩最不會的就是賣慘」、「十分敬佩她的工作態度，被誇讚「優秀的人總是行動大於語言」、「低調敬業的好演員」、「演員這樣認真對待工作是應該的，但我心疼也是正常的」。