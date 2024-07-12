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成龍換臉還用影子替身？「傳說」打戲被揭可能不是他

娛樂新聞組／綜合報導
年輕版成龍被質疑除了AI換臉，連動作戲都是替身。(取材自微博)
年輕版成龍被質疑除了AI換臉，連動作戲都是替身。(取材自微博)

成龍主演的動作新片「傳說」日前上映，成龍在片中以AI技術「回春」到他27歲模樣，但遭到影迷痛批「出戲」。還有人發現，所謂的AI換臉其實是掛羊頭賣狗肉，質疑年輕版的成龍只是換臉而已，親身上陣演動作戲的其實是同劇演員鄭業成。

「傳說」是2005年「神話」的續集，礙於時空設定緣故，劇組特地將成龍利用AI技術「回春」到他年輕時候。大家都以為成龍會親自上陣拍動作戲，之後再透過AI技術換臉而已，沒想到有觀眾看完電影後，總覺得年輕版的成龍看起來有些奇怪，懷疑拍武打戲的人根本不是成龍本人，而是同劇演員鄭業成。

有眼尖網友甚至發現，年輕版成龍從身高、身形、姿態、武術動作到整體感覺，都與鄭業成非常相似，甚至拿他倆古裝模樣作對比，發現臉型及神韻甚是相似，因此質疑大部分的武打戲其實是鄭業成拍攝的。

據悉，鄭業成是科班京劇武生出身，憑藉「祝卿好」、「畫江湖之不良人」、「三千鴉殺」等劇中的精湛打戲和演技而出圈，被觀眾譽為「大武生」、「六角形戰士」。

對於疑似當了成龍的「替身」，不少網友替鄭業成感到不值，認為他的付出最終只是別人的影子，也有網友對成龍的操作不滿，紛紛表示，「成龍這種行為真的一言難盡，演不了用AI」、「成龍這種做法不怕敗壞自己口碑嗎」、「70了打不了就休息唄」、「這是一部沒有誠意的電影」，還有人直言，不如讓鄭業成出演年輕時的成龍，也許效果比AI更好。

鄭業成被指和成龍的身高、身形、姿態相似度高。(取材自微博)
鄭業成被指和成龍的身高、身形、姿態相似度高。(取材自微博)

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