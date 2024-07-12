胡歌首度談家庭關係 愛妻「這樣做」讓他面露幸福笑容

胡歌受訪時露出了幸福笑容。(取材自微博)

男神胡歌 去年無預警宣布已婚且當爸，震驚演藝圈。素來低調的他近日上談話性節目「斯文江南」，被問到家庭關係，罕見吐露自己對妻子感謝以及家庭狀況。而胡歌在受訪時露出的幸福笑容，意外成為網友關注焦點。

在「斯文江南」中，主持人曹可凡問胡歌如何處理好家庭關係，胡歌笑說「沒有問題需要處理」，透露家裡一片和樂。胡歌特別感謝老婆為家庭付出，透露孩子出生後他還在拍攝電視劇「繁花 」，前半年都是老婆持家顧孩子，「她付出很多」。

胡歌表示「讓一個家庭健康持續地維繫和諧關係，是需要智慧的」，還表示自己仍在學習。

網友看到胡歌受訪視頻，紛紛大讚「好幸福」、「家庭事業雙豐收，幸福的樣子真好」、「胡歌是真正懂得生活和尊重的人」、「情商真高」。

此外，有網友發現，胡歌在受訪過程中不時露出「特別幸福」的微笑，連雙眼都閃閃發亮，「感覺是發自內心的喜悅」，就像他先前受訪談到女兒時，稱她已經會說撒嬌說「抱抱我」，還特意模仿了女兒說話的嘴型，「炫女」過程中，胡歌難掩好心情，笑出滿臉褶紋也不介意。