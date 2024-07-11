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張凌赫穿GUCCI太帥 擠走白鹿拿下品牌大使

娛樂新聞組／綜合報導
張凌赫拿下時尚大牌GUCCI的品牌大使。(取材自微博)
張凌赫拿下時尚大牌GUCCI的品牌大使。(取材自微博)

憑藉「蒼蘭訣」、「寧安如夢」打開知名度，近日又以「度華年」人氣飆漲的大陸男星張凌赫，日前拿下時尚大牌GUCCI的品牌大使，引起不少關注。有細心網友發現，白鹿的團隊之前跟了這個品牌很久，卻遲遲未獲回應，張凌赫卻在短短時間內獲得品牌青睞，截胡當上品牌大使，而兩人的昔日緋聞也再度被網友提起。

今年5月間，張凌赫出席在倫敦舉行的早春時裝大秀，他以獨特的魅力讓品牌方留下深刻印象，也奠定他拿下品牌大使的根基。對於成為品牌大使，張凌赫表示自己非常興奮，還說，希望帶來更多對時尚和藝術的想法與詮釋。

就在粉絲紛紛向他道賀之時，有網友指出，其實白鹿比張凌赫更早接觸到GUCCI，今年3月間，她曾穿著「安可拉紅」的深V連身短褲亮相，只不過白鹿在精修照中冶艷性感，生圖中卻秒變五五身大媽，尤其是一雙恨天高黑色厚底鞋，更被嫌土氣，造型大翻車。

反觀張凌赫，他近日合體趙今麥一起宣傳古裝新劇「度華年」，身穿GUCCI紅色開扣襯衫、內搭低胸黑色背心的造型，意外紅遍全網，一度登上熱搜。

眾所周知，白鹿和張凌赫是在拍攝「寧安如夢」時傳出緋聞，兩人不僅穿情侶裝，還被拍到自由進出對方的家，後來兩人傳出分手，據傳是女方老闆于正逼迫的。如今，兩人又因品牌大使扯上關係，讓網友感嘆「時尚影響力此一時彼一時」。

白鹿曾穿著該品牌「安可拉紅」的深V連身短褲亮相。(取材自微博)
白鹿曾穿著該品牌「安可拉紅」的深V連身短褲亮相。(取材自微博)

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