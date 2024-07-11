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蔡思韵街邊吵架舊片被挖 她認了這個暴怒原因

記者黃保慧／綜合報導
蔡思韵將在台灣工作，待到10月。(圖／MOM production limited提供)
蔡思韵將在台灣工作，待到10月。(圖／MOM production limited提供)

香港女星蔡思韵2024年上半年以電影「還錢」、「九龍城寨之圍城」及影集「誰是被害者 2」受矚目。她和男友劉俊謙事業人氣都很旺，因此兩人過去在街頭吵架的影片被翻出，她表示有看到，和另一半邊看邊笑，直說：「我認真忘記在吵什麼，很像看一個戲劇。」

蔡思韵和劉俊謙因電影「幻愛」結緣並相戀，一起從香港赴台灣發展成績都不錯，即使彼此分隔兩地，再忙都會用視訊維繫感情，他們不常吵架，鬥嘴也只為小事，她坦言很容易因為肚子餓心情不好，分享說：「我記得有一次我肚子很餓，想吃一家餐廳，結果都走到了那家店，他就說還是吃別間，我們就又走一段，那時候我臉就很臭。」

劉俊謙先前受訪時曾說過蔡思韵是自己的小太陽，對此，蔡思韵害羞透露：「那他就是我的小月亮。」她也大方聊到兩人私下的互動，劉俊謙累的時候會呈現很安靜的狀態，「我私底下很多話很愛分享，因為我分享慾望很高，但我發現他很安靜我就會閉嘴」。至於兩人會在朋友聚會時放閃嗎？蔡思韵笑稱，兩人會不小心說疊字溝通，大放閃光彈。

蔡思韵雖然暫時無法跟男友出遊，但日前自己先和蔡凡熙、李沐等人赴日本旅遊，大吃大喝讓她胖了2、3公斤，被經紀人叮囑了一頓，她笑說，因為即將拍攝的短片是懸疑的劇情，角色設定必須要有病態感，「我覺得可能還要再瘦一點，要視覺上看起來有瘦，可能在工作上，在鏡頭比例會放大，我以前有點太瘦」。但蔡思韵也笑說：「他（劉俊謙）說我胖胖的比較好看，可能喜歡我看起來健康的樣子。」

蔡思韵接下來要在台灣拍攝短片和恐怖類型電影，連兩部片都是人妻，還要升格當人母，體驗從無到有的懷孕過程。被問到現實生活中是否有結婚生子計畫？蔡思韵笑說，因近年來工作越來越忙碌，現階段想要專注在工作上。

蔡思韵將在台灣工作，待到10月。(圖／MOM production limite...
蔡思韵將在台灣工作，待到10月。(圖／MOM production limited提供)

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