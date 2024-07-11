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「甄嬛」溫太醫、沈眉莊13年後大婚 老戲迷感動圓夢

記者陳慧貞／綜合報導
溫太醫(左）和沈眉莊大婚，感動不少戲迷。(取材自微博)
溫太醫(左）和沈眉莊大婚，感動不少戲迷。(取材自微博)

孫儷主演宮鬥劇「後宮甄嬛傳」播畢至今13年，每回重播總能吸引眾多粉絲追劇，熱度依舊不減，今年更集結劇組演員推出綜藝節目「煥新環遊傳」，重新喚起劇迷們回憶滿滿，在首集節目曝光時，特別安排當時戲裡無緣結連理的溫太醫(張曉龍飾）、沈眉莊(斕曦飾）穿上大紅喜服完成大婚，彌補戲裡的遺憾，令不少戲迷感動直呼：「還有售後服務，真的太圓滿了！」

「甄嬛傳」中，溫太醫與甄嬛是青梅竹馬，2人進宮後，溫太醫與沈眉莊因甄嬛而交好。沈眉莊為溫太醫生下孩子難產而亡，溫太醫為其守靈3年，2人虐心悲慘結局，曾令觀眾唏噓不已，如今綜藝節目番外篇安排張曉龍與斕曦體驗滿族大婚，2人還穿上大紅喜服一起拈香、敬酒，夫妻對拜、掀蓋頭等等，一整套完整的婚禮體驗，如同溫太醫與沈眉莊在相隔13年後終於完婚。

2人節目畫面曝光後，引來網友熱議，紛紛留言：「沒想到我嗑的CP竟然還有售後呢，甄嬛中的『你念我一時，我護你一世」根本看不夠！」、「戳中我的淚點」、「這也算是彌補遺憾了」、「都是熟悉的面孔，好想落淚」、「意難平終於平了，看得我們眼淚嘩拉」、「淚流滿面了家人們

」。

孫儷

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