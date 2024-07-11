林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

由黃亦菲主演的「玫瑰的故事」雖然已經收官，但相關話題仍有著極高熱度。劇中，林更新飾演的方協文，從木訥真誠的男大學生，變成控制欲很強的霸總，大轉變讓不少觀眾很難接受。近日，林更新受訪時表示，在他來看，方協文的「占有欲」源於他的不安全感和自卑。

新京報報導，方協文和黃亦玫（劉亦菲 飾）的相處起初是很甜的，林更新稱：「方協文對黃亦玫是一見鍾情，而黃亦玫最初可能覺得他只是眾多追求者中的一員，但黃亦玫當時正處在和初戀分手的時期，方協文給她帶來了一些瞬間的感動」。

而林更新將方協文和黃亦玫結婚的原因歸結為一種衝動。

前期相愛的兩個人，又為什麼走到離婚的地步？在林更新看來，兩人對於婚姻的態度有分歧。 「方協文是一個很大男子主義的人，在事業上、家庭上都想做主導，而黃亦玫也是一個性格非常獨立的個體，這是他們產生分歧的主要原因，並沒有本質上的錯誤。 」

報導說，林更新其實不太同情方協文，「他沒有什麼特別可憐的地方」，在他看來，方協文是個很大男子主義的人。

談到這次在「玫瑰的故事」中的嘗試，林更新表示，此前他演的角色大都是「白月光」式的理想化人物。 「身為演員，我不會排斥反面的角色。如果大家真的覺得這個人很討厭，我會覺得自己沒把這個角色演跑偏了。」

談及此次和劉亦菲合作，林更新也很開心：「劉亦菲是個注重表演內容的人，她一直在琢磨一些對手戲的橋段，敢於去試探。我是比較能去主動和人家聊天的人，會多接觸、多說話增進感情。這次合作很愉快，拍了五個半月，演員和工作人員都有感情在的，挺捨不得大家」。

報導提到，做演員十多年的林更新，如今也想尋求一些改變，希望能和更多有想法、有才華的青年導演合作，「多演一些沉穩的角色，接一些有內涵的劇本，這是我現在的一個方向」。