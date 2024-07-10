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汪小菲直播悲訴後悔為創業離開孩子 惹群嘲斥渣男

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲直播，眼眶含淚訴說後悔為創業離開孩子。（視頻截圖）
汪小菲直播，眼眶含淚訴說後悔為創業離開孩子。（視頻截圖）

近日汪小菲直播講述四年前的遺憾，他說如果再選擇一次，不會為創業離開孩子那麼久；直播鏡頭前汪小菲幾度眼眶含淚，直播內容衝上熱搜，但網友並不買帳，留言版上一片冷嘲熱諷，「從頭到尾看了這個熱搜，個個都是罵他的，大型翻車現場」。

綜合媒體報導，汪小菲直播時後悔為創業離開孩子，說當時以為創業和家人可以兼顧，他感慨道：「如果再給我一次選擇，我不會離開你，汪希箖汪希玥那麼久！」

汪小菲的「真情告白」卻惹來一片罵聲；有網友回顧汪小菲抬頭望天想女兒的經典橋段，「啊…我每天…想到汪希玥（哭腔喉嚨抖動）的時候（望天）我就抬頭看看（哽咽）天上的雲彩…我都覺得汪希玥（哭腔喉嚨抖動x2）在看我」。

「真能演啊表演又開始了」、「頂級渣男，都是把心理學運用在爐火純青的人身上」、「事實就是你確實婚內出軌了」、「不明白大家為啥那麼支持他家，打著愛國愛孩子的人設，這種噁心的渣男早晚被觀眾識破」，更有網友直言「再有別有事沒事為了熱度不擇手段的賣貨了」。

汪小菲(左)和新婚妻馬筱梅(右)。(摘自小紅書)
汪小菲(左)和新婚妻馬筱梅(右)。(摘自小紅書)

此外，汪小菲的妻子馬筱梅也迎來婚後首個生日；馬筱梅回台北和家人慶生，媒體拍攝到汪小菲開著豪車接小梅全家人一起慶祝生日，開包廂吃海鮮出手相當大方，但汪小菲和馬筱梅都沒有曬合照。

汪小菲

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