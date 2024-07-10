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劉德華上海個唱險墮台 朱麗蒨意外曝暱稱

娛樂新聞組／綜合報導
向太分享和朱麗蒨的對話。（取材自微博）
向太分享和朱麗蒨的對話。（取材自微博）

天王「華仔」劉德華全新巡演「今天...is the Day」上海首場，因滑跪演出讓許多粉絲捏把冷汗，劉德華也為此道歉；近日，「向太」陳嵐上傳與劉德華及妻子朱麗倩的對話，疑似傳出朱麗倩對劉德華的暱稱。

劉德華在上海展開2024「今天...is the Day」巡演。（圖／台灣映藝提...
劉德華在上海展開2024「今天...is the Day」巡演。（圖／台灣映藝提供）

劉德華近日在上海梅賽德斯奔馳文化中心獻唱歌曲「練習」時，在四公尺高台的跪滑動作十分驚險，膝蓋已懸空到邊緣，幸好劉德華立即用雙手按住兩邊，粉絲和親友們擔心不已，和他有著深厚情誼的向太陳嵐也嚇哭，連忙傳訊息給劉德華和朱麗蒨。

劉德華膝蓋已跪到出台邊凌空，相當驚險。（取材自小紅書）
劉德華膝蓋已跪到出台邊凌空，相當驚險。（取材自小紅書）

向太分享四張聊天紀錄截圖，她對劉德華直呼「你嚇死我了！」在與朱麗蒨的對話中，向太安慰她和女兒劉向蕙，還說已經警告過劉德華不要這樣做了。朱麗蒨回覆向太「是的，看到大家的心都離一離，嚇死人呀，還好他用手按地板才停下來，還好是拍過戲的，有身手反應，如果是歌手真的掉下去了！」朱麗蒨也透露，事發後許多人打電話來勸劉德華不要再做危險動作」。

向太還不忘提醒朱麗蒨，幫忙留香港場次的票，朱麗蒨一口應允「大家知道你和『牛』很熟啊，所以很多人去找你！」而朱麗蒨口中的「牛」，似乎就是她對老公劉德華的暱稱。

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