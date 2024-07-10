成龍換臉重返20多歲 網驚：哭笑不分

成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

動作巨星成龍新作「傳說」12日將在中國上映，近日網上流傳他於電影中「回春」的樣子，原來是靠AI （人工智能 ）換臉重返20多歲，然而效果卻不如預期，不少人指成龍哭的樣子好像在笑，讓人出戲。

綜合媒體報導，「傳說」，講述成龍飾演的「陳教授」的前世今生，由於劇情涉及不同年代背景，為了讓成龍重返20多歲的小鮮肉狀態，劇組用上AI換臉技術。可是看過優先場的觀眾，對於成龍「回春」的效果似乎不太滿意，不少人指成龍哭的樣子似在笑，現場觀眾都忍不住笑出聲。也有網友指電影或濫用換臉技術，觀眾根本分不清是否演員本人演出。

成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

導演唐季禮表示，AI還原成龍27歲樣貌，是想讓年輕人看到成龍最帥的樣子。但成龍說：「坦白講，我喜歡我現在的樣子。我常常跟他們念首詩：『青絲白髮一瞬間，年華老去向誰言；春風若有憐花意，可否許我再少年』。少年我是回不去了，但是電影可以讓我回去，這樣也很好。只是我還是喜歡我現在的樣子，我很開心自己可以變老。」

此外，成本逾3億元（人民幣，下同）的「傳說」，本來定於7月12日上映，可惜預售熱度始終不高，因此電影在7月5號就開啟了提前點映，本來想著靠口碑逆襲，但點映票房還是不夠出色，觀眾的回饋也不佳。依照平台的預測，以此趨勢發展下去，「傳說」首日票房恐怕在600萬左右，最終票房將止步1億，這恐怕是影史級的票房慘案了。