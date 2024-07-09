觀影說劇／看似校園霸凌案 「默殺」層層藏反轉

張鈞甯在片中飾演一個女兒遭到欺負卻無能為力的母親。(取材自微博)

由柯汶利執導，張鈞甯、王傳君、蔡明等人主演的電影「默殺」近日上映，市場終於迎來了久違的熱度。「默殺」是一部重拍片，柯汶利早在2018年就拍攝了自己的第一部電影長片「默殺」，是他研究生期間的畢業作品，由黃健瑋、尹馨等主演，曾在2023年亮相上海國際電影節的「華語新風單元」。

北京日報報導，原版「默殺」為這次重拍打下了很好的基礎，柯汶利啟用了全新的演員陣容，但在內容上還是保留了前作的基礎。新作故事發生在太平洋小島一所名為「靜華女 中」的學校裡，少女陳語彤（王聖迪飾）屬於特殊人群，長期遭受校園霸凌。在校當女工的母親李涵（張鈞甯飾）雖然極力想保護女兒，但無濟於事。奇怪的是，這些欺負陳語彤的女生卻一個個失踪，很快，陳語彤也不見了。隨著警方的介入，一個叫林在福（王傳君飾）的男子進入了警方和李涵的視線，隨著劇情的發展，每個被捲入案件的人物背後都藏著隱情，誰是好人，誰是壞人？直到故事結束後才能見分曉。

「默殺」在風格上延續了柯汶利2019年執導的電影「誤殺」，尤其強調「強情節，快節奏」。影片由一起校園霸凌事件引發，但這只是一個引子，影片很快就轉入了幾位霸凌女生被一個穿著黑色雨衣的蒙面男子錘殺的畫面。此後，陳語彤失踪，李涵到處尋找女兒的下落，而警方也介入，影片開始轉入了懸疑片的思維。

隨著劇情的展開，各個人物開始登場。跟一般懸疑罪案類型片不同的是，影片並沒有簡單停留在破案分析上，而是深挖每個人物在這起殺人事件中的複雜動機和各自的處境。例如吳鎮宇飾演的警察局長戴國棟疏於對兒子的教導，讓後者成為了一個喜歡隱藏在暗處偷拍的失德者；李涵看似愛女深切，但卻從小以「為女兒安全為由」長期對陳語彤「家暴 」；金士傑飾演的方覺眾整天給人家佈道，但其實是一個內心懦弱的人。對人性深度的挖掘豐富了角色的內涵，也突顯了柯汶利想要表達的「有時候沉默是會殺人的」主題，事不關己的冷漠在很大程度上導致了悲劇的發生，讓影片具有了啟示和警醒的作用。

王傳君飾演的父親林在福是影片刻畫的重點，影片描寫了生活艱辛的他跟自閉症女兒相依為命的溫馨時刻，但因為女兒突然摔死，最終導致他成為了一個恐怖的復仇者。一個以前溫順甚至是卑微的小人物，何以最終會走向反面，影片給觀眾留下了一個思考的空間。

在劇情的設計上，「默殺」採用的是現在最流行的「層層反轉」結構。在一個簡單的霸凌事件之後，故事開始進行了連環式的反轉，這給觀眾不斷帶來情緒上的衝擊。尤其是影片最後，失蹤的陳語彤和陽台上種植的金桔，將故事的懸念推到最高潮，也帶給觀眾強烈的觀影爽感。正如一位網友評價的，「影片觀賞性很強，越往後越高能越抓人眼球，誰能想到前面母親救女這條主線下，隱藏了這麼多的罪惡，很適合上映後網友一起討論解讀。