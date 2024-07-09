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楊洋新劇被讚「帥出新高度」 網憂「她」拖累全劇

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋在「凡人修仙傳」中扮相俊美。(取材自微博)
楊洋在「凡人修仙傳」中扮相俊美。(取材自微博)

由男神楊洋主演的古裝劇「凡人修仙傳」，傳出有望在暑期檔播出，消息一出，令不少網友敲碗期待。但有粉絲一則以喜、一則以憂，因為「凡人修仙傳」女主是金晨，她前段日子才因為「慶餘年2」中「葉靈兒」一角引發爭議，粉絲憂心她拖累該劇，成為最大敗筆。

網友擔心金晨會是「凡人修仙傳」的敗筆。(取材自微博)
網友擔心金晨會是「凡人修仙傳」的敗筆。(取材自微博)

根據同名小說改編的「凡人修仙傳」，講述楊洋飾演的「韓立」如何從弱者一步步成長為強者，在經歷許多挫折與困難後，最終修煉成仙的故事，是一部不折不扣的大男主戲。

為了完美呈現楊洋的「仙氣」，劇組在服化道風格和精美度上，下了不少工夫，從曝光的劇照可見，一身白衣的他，帥出了新高度。

眾所周知，楊洋去年和王楚然合作現代劇「我的人間煙火」，演技遭到質疑，還被指是繼張翰後又一個「油膩」出圈的男主角。因此，粉絲們紛紛期待楊洋能靠著這部劇重回男神地位。

不過，有不少粉絲擔心金晨會是「凡人修仙傳」暗藏的敗筆。據悉，她在「慶餘年2」中取代韓玖諾飾演「葉靈兒」，但遭到觀眾吐槽演技差、紙片人身形不像習武者，尤其是她頂著一張僵硬的「醫美臉」，怕是會毀了仙俠劇中應有的靈氣。

但也有網友看好這對「金童玉女」組合，認為楊洋、金晨和角色契合度很高，有望再創仙俠劇高峰。

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