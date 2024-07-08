我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約史島非法放煙花 國慶假期投訴達366起

彭博：微軟要求中國地區職員9月起禁用Android機 只能用iPhone

楊洋「修仙傳」暑假將播？ 網讚「帥出新高度」…卻憂「她」拖累全劇

娛樂新聞組／即時報導
楊洋在「凡人修仙傳」中扮相俊美。(取材自微博)
楊洋在「凡人修仙傳」中扮相俊美。(取材自微博)

由男神楊洋主演的古裝劇「凡人修仙傳」，傳出有望在暑期檔播出，消息一出，令不少網友敲碗期待。但有粉絲一則以喜、一則以憂，因為「凡人修仙傳」女主是金晨，她前段日子才因為「慶餘年2」中「葉靈兒」一角引發爭議，粉絲憂心她拖累該劇，成為最大敗筆。

根據同名小說改編的「凡人修仙傳」，講述楊洋飾演的「韓立」如何從弱者一步步成長為強者，在經歷許多挫折與困難後，最終修煉成仙的故事，是一部不折不扣的大男主戲。

為了完美呈現楊洋的「仙氣」，劇組在服化道風格和精美度上，下了不少工夫，從曝光的劇照可見，一身白衣的他，帥出了新高度。

眾所周知，楊洋去年和王楚然合作現代劇「我的人間煙火」，演技遭到質疑，還被指是繼張翰後又一個「油膩」出圈的男主角。因此，粉絲們紛紛期待楊洋能靠著這部劇重回男神地位。

不過，有不少粉絲擔心金晨會是「凡人修仙傳」暗藏的敗筆。據悉，她在「慶餘年2」中取代韓玖諾飾演「葉靈兒」，但遭到觀眾吐槽演技差、紙片人身形不像習武者，尤其是她頂著一張僵硬的「醫美臉」，怕是會毀了仙俠劇中應有的靈氣。

但也有網友看好這對「金童玉女」組合，認為楊洋、金晨和角色契合度很高，有望再創仙俠劇高峰。

網友擔心金晨會是「凡人修仙傳」的敗筆。(取材自微博)
網友擔心金晨會是「凡人修仙傳」的敗筆。(取材自微博)

玉女

上一則

五月天挺過眾風波 粉絲都還在 阿信告白：你腦筋壞了

延伸閱讀

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
被罵搶「慶餘年2」角色 金晨：是我的就是我的

被罵搶「慶餘年2」角色 金晨：是我的就是我的
回應「慶餘年2」搶角爭議… 金晨： 是我的就是我的

回應「慶餘年2」搶角爭議… 金晨： 是我的就是我的
迪麗熱巴與戲劇男神重逢 揭曉身分對方是「大神級」

迪麗熱巴與戲劇男神重逢 揭曉身分對方是「大神級」

熱門新聞

「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

2024-07-04 08:00
「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30

超人氣

更多 >
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」
祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權