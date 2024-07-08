虞書欣扮唐朝美人 蹭臉趙露思？

虞書欣在真人秀綜藝中扮成唐朝美人。(取材自微博)

新生代小花趙露思與虞書欣，各憑熱播劇「星漢燦爛」、「蒼蘭訣」暴紅，年齡相仿的兩人難免成為網友比較的對象。近日，虞書欣錄製真人秀綜藝「中餐廳8」，並扮成唐朝美人，驚豔四方，卻被眼尖網友發現神似趙露思新劇「珠簾玉幕」造型，兩家粉絲意外掀起口水戰。

虞書欣殺青與林一主演的新劇「噓，國王在冬眠」後，隨即加入綜藝「中餐廳8」，她的最新造型是唐裝風格，只見皮膚白皙的虞書欣，化上唐朝眉心紋、大紅唇，讓網友驚豔「根本是貴妃即視感」。

但有網友發現，虞書欣的唐朝造型竟和趙露思在唐朝古裝新劇「珠簾玉幕」中的造型相似，還有網友特地對比兩人照片，引爆兩家粉絲吵翻天。

趙露思的粉絲說，「趙露思的妝造在好幾個月前就出了，誰蹭誰顯而易見」、「趙露思是骨相美女撐的起大氣的妝造，虞書欣的皮相沒有一點唐代人的感覺」；虞書欣的粉絲也不甘示弱，紛紛回擊。但也有不少網友緩頰，稱兩個人各有千秋，不需要刻意拿來比較。