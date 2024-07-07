「墨雨」長公主難搞？ 于正發長文「洗白」

李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

吳謹言、王星越主演的古裝劇「墨雨雲間」雖已經收官，但相關熱度不減。其中，憑藉「長公主」一角走紅的李夢，雖是反派角色，卻因為悲慘遭遇和出色演技，吸粉不少。但網上關於李夢「耍大牌、難搞」的黑料也不少，近日，製作人于正跳出來表達看法。

李夢前段時間才因為留言讚賞一則網友批評劉亦菲 「玫瑰的故事」、稱讚「墨雨雲間」的貼文，挨轟「情商低」、「沒品」，而這些年來，關於她的負面評價一直未停過。但于正表示，他和李夢在2019年的一個節目中見面，「初見面的印象非常好，與傳聞完全不符」。

于正提到，「墨雨雲間」籌備期間，原本飾演婉寧長公主的女星何瑞賢，因為新戲進度來不了。恰巧此時李夢邀約吃飯，讓他感覺這是冥冥中自有天意。于正說，「如果李夢表現好，可以幫助一個被誤會的人，如果不好，也可以訓練自己的應變能力，因此決定給李夢一個機會」。

進組拍攝後，于正坦言李夢的確有些奇怪的地方，「比如不適應古裝，經常抱怨髮飾重，東西找不到會一直找，導致總是遲到，以及跟其他演員沒有『邊界感』，隨意拿起別人的水壺就喝，偶爾不背台詞現場發呆，需要導演每天微信 督促她背」。

但于正也指出，李夢的演技是不須質疑的好，每次被她氣到之後，又總被她的表演折服。

于正還指出，很多好萊塢 的名演員都有一些性格缺陷，因為他們活得自我，表演才會「靈動」，這也是他們的魅力所在。

對於于正幫李夢「洗白」，有網友認為，「表面上誇自己幫她，實際上是給她倒幾桶油」、「寫了這麼多還不如不說」，也有人認為，「有一說一，李夢的演技還是不錯的」、「只關注作品」。