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劉德華上海開唱 2度險墜舞台 網嚇壞：別這麼賣命

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華差點摔下四米高的升降台。（視頻截圖）
劉德華差點摔下四米高的升降台。（視頻截圖）

香港天王劉德華近日開啟「今天...is the Day」個人巡迴演唱會，日前上海場時，卻在台上兩度發生意外，其中一個甚至差點跌落舞台，讓不少觀眾捏了一把冷汗。隔天，劉德華親自道歉，承認「昨天做了個非常危險的動作」。相關話題引起熱議。

當晚，劉德華演唱「練習」時，他配合歌詞在舞台上做出奔跑動作，在雙膝跪地的瞬間，奔跑的慣性讓他控制不住向前滑行了一段距離，差點摔下四米高的升降台，幸好劉德華及時煞停，不過，他的左膝已懸空到舞台邊。看到如此驚險畫面，台下粉絲忍不住尖叫。

相關畫面經多名粉絲在社交平台上分享，引起熱烈討論，有人說，「太危險了，下次別做了」、「真的差點要嚇死了」、「真的是險象環生，有驚無險」、「以為是故意設計的」、「別這麼賣命了」。

劉德華在上海展開巡演，吸引不少粉絲到場。(圖／台灣映藝提供)
劉德華在上海展開巡演，吸引不少粉絲到場。(圖／台灣映藝提供)

另一個動作則是在升降台下降時，劉德華站在邊緣，險些踩錯跌落。

隔天，劉德華在演唱會上公開道歉，「對不起，昨天做了個非常危險的動作，我也怕滑出去，所以今天特別跟大家說抱歉，希望大家諒解，很多人不在現場看到危險（片段），所以我是不小心的，我會好好照顧自己」，也強調「自己以後不會再做出類似的高風險表演動作」。

據悉，劉德華在上海那場演唱會是他暌違11年再度於大陸舉行個唱，當他看見台下滿滿的粉絲，忍不住四度激動淚崩，甚至邊唱邊哭，更霸氣向粉絲感性告白，「就一句話，我愛你們」，引起萬名粉絲暴動、瘋狂尖叫。

劉德華在台上感性噴淚。(圖／台灣映藝提供)
劉德華在台上感性噴淚。(圖／台灣映藝提供)

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