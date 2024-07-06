不滿張曼玉說漏嘴爆料 鍾楚紅報復「不小心」抖出她的男人

張曼玉（左）、鍾楚紅曾一起演出「流金歲月」。(圖／CATCHPLAY提供)

64歲的香港 女星「紅姑」鍾楚紅，和另一影后張曼玉 原是好姐妹，但有次張曼玉嘴快爆料鍾楚紅和當時男友朱家鼎同居，讓鍾楚紅氣炸不再聯繫，隨後她也用同樣方式「報復」張曼玉。

台灣名嘴、媒體人麥若愚上節目，指鍾楚紅演電影一炮而紅，在當紅之際為了真愛朱家鼎急流勇退，1994年起就不再拍戲。當時鍾朱交往時，鍾的好友張曼玉受訪時不小心說出鍾楚紅跟朱家鼎住在一起了，隔天登上娛樂頭條，而鍾楚紅因此立刻決定和張曼玉斷交。

隨後鍾楚紅利用同樣方式「報復」張曼玉，故意在受訪時「不小心」說出張曼玉跟爾冬陞在一起的事情。兩人互爆對方的戀情，以致產生心結，十多年不再往來，直到共同友人張國榮撮合下相約茶敘，才再重續舊日友誼。

鍾楚紅與張曼玉都是參加香港小姐出身的影壇天后，不過紅姑參選時連高跟鞋都穿不好，並沒有取得前三名。紅姑參加TVB試鏡，竟未受到青睞，好在被劉松仁注意到，向杜琪峰推薦她與自己一起主演「碧水寒山奪命金」，慢慢在大銀幕占有一席之地。晚她四屆參賽港姐的張曼玉則一路都被視為奪冠大熱門，最後拿下亞軍與最上鏡小姐，立刻成為TVB力捧的新花旦。