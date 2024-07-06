戲說從頭／從畢設升格動畫電影 「落凡塵」展現東方美學

新中式國風動畫「落凡塵」。(取材自微博)

新中式動畫電影「落凡塵」已定檔7月上映，該片起源於2020廣美畢設作品，在收獲好評後，升格製作成電影。日前回到母校廣州美院超前首映時，對東方美學的創新詮釋得到不少年輕觀眾的認同。

新快報報導，片中採取架空的世界觀設定，神界凡界由天幕織連，神界更加飄逸脫塵，以編織布匹為核心視覺元素構建，重新詮釋中華古典文明中的男耕女織。

而人間則是以宋代風貌為基礎設計，主要參考了「宋代生活志」、「清明上河圖」等歷史資料，呈現出人間的繁華喧鬧和煙火氣。

導演鐘鼎指出，片中運用了許多年輕人喜愛的國風元素，不僅有川劇變臉、舞龍舞獅等源自各個朝代的非遺文化，還有火鍋、奶茶等極具中國特色的美食文化

影片設定沒有侷限在古代某一朝代，而是對中國傳統文化進行了集錦展示，同時創新性融入了霓虹燈、奶茶、火鍋、彈幕等能引起當代年輕人共鳴的元素。

對於回到「夢開始的地方」廣州美術學院，與師生一道分享影片創作感悟。鍾鼎表示，曾擔心過親情的主題是否能像個人英雄成長、愛情傳說主題一樣，引發大家的共鳴。如今看到現場觀眾的反應，能夠感受到親情是每個中國人內心非常強烈的情感基因，值得被挖掘。

編劇康夫談及織女形象改編時透露，織女在傳統形像中很美，但還是希望在現代的敘事裡能賦予她更有力量的形象，「她不再只是負責貌美如花，而是有自己的事業、堅守正義，敢於反抗和選擇，是一個敢愛敢恨的女性形象」。