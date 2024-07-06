秦昊撒嬌說「想你」 伊能靜從「刷卡開心」突驚覺他幹壞事

秦昊在綜藝節目「喜人奇妙夜」上打電話給伊能靜。(取材自微博)

歌手伊能靜與演員秦昊結婚9年育有一女「米粒」，最近秦昊打電話和伊能靜「撒嬌」，被質疑幹壞事了，伊能靜更直言：「不會抱個兒子給我吧」，笑翻旁人。

噓！星聞報導，秦昊最近上綜藝「喜人奇妙夜」，被要打電話跟老婆撒嬌，秦昊馬上笑說「我要是撒嬌我老婆肯定覺得我有事了」，不過仍是應觀眾要求當場就打電話給伊能靜，先是探問說「在家呢？」伊能靜則回答帶著女兒在外面玩，秦昊接著問：「玩得開心嗎」，伊能靜直回「開心啊，怎麼不開心，刷的都是你的信用卡 」，讓現場人聽了都笑了，也引起伊能靜注意他身旁還有人，好奇他跟誰在一起，秦昊表示和和合作廠商聚餐，並執行「撒嬌」指令吐出「主要就是想你了」。

而當秦昊吐出「想你」後隨即一陣沉默，伊能靜緩緩吐出「你喝酒了吧」，直言「太可怕了，幹啥壞事了」，更問道：「你是外面有啥了你？」伊能靜還向秦昊說「從來沒說過這話，太恐怖了」然後就說出「不會明天抱個兒子給我吧」，讓節目現場眾人大笑，透出一副看好戲的表情。

而當伊能靜得知秦昊是在錄節目時，笑說「天啊~我說錯話了」，最後則要秦昊錄節目開心，並說「請大家照顧好秦昊老師」。

56歲女星伊能靜長年維持精緻美貌與苗條身材，是演藝圈有名的美魔女。她在2015 年嫁給秦昊後定居在上海，近來她回台灣探望母親，也順便與網友們介紹了她最愛的早餐，影片中的娃娃音、台灣的街景意外引發熱議。

伊能靜日前在小紅書 分享台灣的早餐，除了介紹飯糰、涼麵、饅頭外，也分享便利商店的美食，最後還介紹了台北娘家，家中的設計裝潢也引起網友關注。

不料影片一出，有網友則酸：「台灣簡直太舊了」、「台北這麼落後嗎，家裡居然是裸磚」、「還是上海比較繁榮」、「城建和環境感覺已經落後內地很多城市」、「和一個二線城市一樣，趕緊回祖國懷抱，讓你看看中國基建」；不過也是有不少網友說台灣真的是個好地方、物價低，「價格太良心了」、「好想吃台灣的美食」、「台灣真的太多好吃的了，好想去吃」、「此刻想去台灣的心達到顛峰」。