挺吳謹言「墨雨雲間」 王心凌相挺唱主題曲

王心凌和吳謹言有好交情。(圖／天晴娛樂提供)

Netflix 近日的大熱影集「 墨雨雲間」中吳謹言的復仇 讓觀眾大呼過癮，而片頭主 題曲「觀雪」是甜蜜天后王心凌 演唱的古風曲調，她接獲邀約時正忙巡演，但覺得無論如何都要幫好姐妹，是 兩人繼陸綜「乘風」之後再度合作，也見證姐妹情深。

去年王心凌在籌備巡演之 初接到吳謹言的訊息，她所主演的新戲劇組非常希望可以邀請王心凌演唱主題曲，於是透過她親自邀約。王心凌當時正在準備「Sugar High世界巡迴演唱會」的首場，新專輯也同步在籌備中，忙碌程度水深火熱。但她仍然排除萬難、義氣相挺，從吳謹言發來的幾首demo中，選擇了「觀雪」演唱。而這首歌在王心凌唱完之後，也順勢作為片頭曲。

時隔近一年之後，戲劇上檔，立刻成為大熱影集，在全球華人 區都掀起熱潮，才播出就超過3200萬人次觀看，在Netflix上更是蟬連冠軍寶座。

王心凌在開播之初就力推，甚至在自己的演唱會上邀請歌迷一同觀賞，自曝只看到第5集需要趕進度。吳謹言則在她的社群上Po出一則清唱「觀雪」的影片，影片中她認真的想要唱好這首頗具難度的古風歌曲，到最後大笑放棄，十分可愛。