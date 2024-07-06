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陳曉過生日 陳妍希連2年「不發一語」再引婚變揣測

記者陳慧貞／綜合報導
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。(取材自微博)
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。(取材自微博)

台灣女星陳妍希與大陸男星陳曉6月突遭爆8年婚變，雙方至今未做正面回應，5日是陳曉37歲生日，他的工作室發文慶生：「新的一歲即將迎來新的篇章，願你：前路歡暢，長樂未央！」包括合作過的劇組、粉絲都捎來祝賀詞，唯獨陳妍希連著2年對老公生日不發一語，再度引發熱議。

2人婚變之說傳得沸沸揚揚，但夫妻倆卻始終保持沉默，任憑外界風風雨雨，連陸狗仔張小寒拍到陳曉與「知否知否應是綠肥紅瘦」演「如蘭」一角的女星張佳寧等人聚餐，女方先行離去，陳曉則是待到凌晨2點多搭車離開，也未見他說過隻字片語，不過，陳曉與張佳寧是中央戲劇學院同窗，判斷可能是同學聚會，也可能為他慶生。

知名狗仔劉大錘則發聲，認為此為夫妻家務事，但2人也確實很久沒在同一個城市待過了，「要說兩個人真領了離婚證書的話，我覺得工作室一定會站出來，或者他們本人一定要站出來」無法論斷2人婚姻狀況。

對於外界揣測不斷，陳曉過生日，以往陳妍希每年都會準備慶生，不過從去年開始，網友就發現陳妍希未公開發文祝賀，加上近日的婚變傳聞，引來網友熱議，粉絲紛紛留言：「今天陳曉生日，能不能放過他」、「人家離不離婚跟你有什麼關係，離婚了人家工作室會官宣的」此話題立刻登上熱搜。

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