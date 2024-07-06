好萊塢劇組吃什麼？吳彥祖公開餐盒…網：我幫你加個菜

吳彥祖在鏡頭前掀開餐合。(取材自抖音)

香港 男星吳彥祖近年往好萊塢 發展，目前在美國與關繼威（Ke Huy Quan）、亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）等影星拍攝電影「With Love」。他透過社群平台展示了劇組供餐，只不過當他一掀開餐盒，裡面卻只裝了一菜一飯，引發網友討論。

吳彥祖2日在抖音 上傳影片，向粉絲介紹片場的餐點，有白飯與配菜可以選擇，也有專人幫忙盛裝，不過菜色似乎不是很多，也沒有提供蔬菜。之後他將對著鏡頭公開自己餐盒菜色，只見餐盒裡有一半是白飯，另一半則只裝著2顆肉丸以及湯汁。

吳彥祖掀開餐盒，裡面僅有1菜1飯。(取材自抖音)

對此吳彥祖坦言，其實自己有點遲到，所以到達餐廳的時候，有一些菜已經被盛完了，不過便當內容公開後，仍讓不少大陸網友感到驚訝，紛紛留言直呼「伙食太差了」、「我一個女的吃都不夠」、「我給你加個菜吧」。

影片曝光後，不少網友留言「這劇組伙食太差了」、「我一個女的吃都不夠」、「哈哈哈，我給哥點外賣！」、「連青菜都沒有啊！」、「阿祖辛苦了，我幫你加個菜吧」、「這也吃太少了，給我吃都嫌餓」。

事實上，吳彥祖開了抖音帳號後，他大方在鏡頭前開啟吃播秀，前陣子他第一次嘗試螺螄粉，沒想到意外覺得好吃。