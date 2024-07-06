我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

炎夏如何替城市消暑？新研究曝光「1秘招」降溫

國慶煙火秀 造成空汙困擾紐約

好萊塢劇組吃什麼？吳彥祖公開餐盒…網：我幫你加個菜

娛樂新聞組／即時報導
吳彥祖在鏡頭前掀開餐合。(取材自抖音)
吳彥祖在鏡頭前掀開餐合。(取材自抖音)

香港男星吳彥祖近年往好萊塢發展，目前在美國與關繼威（Ke Huy Quan）、亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）等影星拍攝電影「With Love」。他透過社群平台展示了劇組供餐，只不過當他一掀開餐盒，裡面卻只裝了一菜一飯，引發網友討論。

吳彥祖2日在抖音上傳影片，向粉絲介紹片場的餐點，有白飯與配菜可以選擇，也有專人幫忙盛裝，不過菜色似乎不是很多，也沒有提供蔬菜。之後他將對著鏡頭公開自己餐盒菜色，只見餐盒裡有一半是白飯，另一半則只裝著2顆肉丸以及湯汁。

吳彥祖掀開餐盒，裡面僅有1菜1飯。(取材自抖音)
吳彥祖掀開餐盒，裡面僅有1菜1飯。(取材自抖音)

對此吳彥祖坦言，其實自己有點遲到，所以到達餐廳的時候，有一些菜已經被盛完了，不過便當內容公開後，仍讓不少大陸網友感到驚訝，紛紛留言直呼「伙食太差了」、「我一個女的吃都不夠」、「我給你加個菜吧」。

影片曝光後，不少網友留言「這劇組伙食太差了」、「我一個女的吃都不夠」、「哈哈哈，我給哥點外賣！」、「連青菜都沒有啊！」、「阿祖辛苦了，我幫你加個菜吧」、「這也吃太少了，給我吃都嫌餓」。

事實上，吳彥祖開了抖音帳號後，他大方在鏡頭前開啟吃播秀，前陣子他第一次嘗試螺螄粉，沒想到意外覺得好吃。

抖音 香港 好萊塢

上一則

吳謹言街頭簽名 遇到這種粉絲馬上黑臉

下一則

台北電影獎／陳意涵相隔14年再獲獎 自嘲當年只談戀愛

延伸閱讀

吳彥祖改穿著換髮型 網讚男神帥回來了

吳彥祖改穿著換髮型 網讚男神帥回來了
9歲攝影師掌鏡… 巨星梁朝偉「社恐」不見了

9歲攝影師掌鏡… 巨星梁朝偉「社恐」不見了
9歲攝影師掌鏡… 吳彥祖洋溢滿滿父愛 這個男神「社恐」不見了

9歲攝影師掌鏡… 吳彥祖洋溢滿滿父愛 這個男神「社恐」不見了
吳彥祖曬照悼亡父 網聚焦臉上長東西 驚男神曾是痘痘男

吳彥祖曬照悼亡父 網聚焦臉上長東西 驚男神曾是痘痘男

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
周迅戴老花眼鏡，引起不少討論。(取材自微博)

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

2024-06-29 23:10
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕