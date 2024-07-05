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因張曼玉快嘴爆料鬧翻 鍾楚紅用一招「報復」

娛樂新聞組／即時報導
張曼玉（左）、鍾楚紅曾一起演出「流金歲月」。(圖／CATCHPLAY提供)
張曼玉（左）、鍾楚紅曾一起演出「流金歲月」。(圖／CATCHPLAY提供)

64歲的香港女星「紅姑」鍾楚紅，和另一影后張曼玉原是好姐妹，但有次張張曼玉嘴快爆料鍾楚紅和當時男友朱家鼎同居，讓鍾楚紅氣炸不再聯繫，隨後她也用同樣方式「報復」張曼玉。

台灣名嘴、媒體人麥若愚上節目，指鍾楚紅演電影一炮而紅，在當紅之際為了真愛朱家鼎急流勇退，1994年起就不再拍戲。當時鍾朱交往時，鍾的好友張曼玉受訪時不小心說出鍾楚紅跟朱家鼎住在一起了，隔天登上娛樂頭條，而鍾楚紅因此立刻決定和張曼玉斷交。

張曼玉（左）與鍾楚紅。（本報資料照片）
張曼玉（左）與鍾楚紅。（本報資料照片）

隨後鍾楚紅利用同樣方式「報復」張曼玉，故意在受訪時「不小心」說出張曼玉跟爾冬陞在一起的事情。兩人互爆對方的戀情，以致產生心結，十多年不再往來，直到共同友人張國榮撮合下相約茶敘，才再重續舊日友誼。

鍾楚紅與張曼玉都是參加香港小姐出身的影壇天后，不過紅姑參選時連高跟鞋都穿不好，並沒有取得前三名。紅姑參加TVB試鏡，竟未受到青睞，好在被劉松仁注意到，向杜琪峰推薦她與自己一起主演《碧水寒山奪命金》，慢慢在大銀幕占有一席之地。晚她四屆參賽港姐的張曼玉則一路都被視為奪冠大熱門，最後拿下亞軍與最上鏡小姐，立刻成為TVB力捧的新花旦。

鍾楚紅當紅之際為了老公朱家鼎退出演藝圈，朱家鼎2007年因大腸癌病逝，鍾楚紅也沒打算再嫁，把時間投入在園藝、爬山。鍾楚紅曾說，現在生活過得非常充實，暫時沒有任何的復出計畫。鍾楚紅也提到，不管是瑜伽或是游泳，她都一個人去，「不會覺得悶，很享受自己一個人的時間」。而熱愛旅遊的鍾楚紅也透露，她去旅遊一定會逛當地的菜市場，「看到市場的原材料，給我很多料理的靈感」。

張曼玉 香港

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