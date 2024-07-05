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賈乃亮被吐槽當父親不稱職 甜馨回：說得像我爸是人販子似的…

娛樂新聞組／即時報導
甜馨(右)不滿網友評論，站出來為爸爸賈乃亮說話。(取材自微博)
甜馨(右)不滿網友評論，站出來為爸爸賈乃亮說話。(取材自微博)

大陸男星賈乃亮和李小璐離婚後，女兒甜馨一直跟著媽媽生活，如今，甜馨已長成11歲的少女，且不時在社交平台和網友互動，雖然不時遭到網友文字攻擊，但甜馨仍展現超強戰力，和網友互懟。近日，有網友吐槽賈乃亮爸爸做得不稱職，甜馨看到後立刻回應。

甜馨曾為了網友提起媽媽李小璐昔日出軌疑似對象PG One，而懟上對方，還回了句「學校廁所還缺一個位置」，可說是態度相當強硬。近日，有網友發布「李小璐、賈乃亮帶甜馨的差別，才明白長大後的甜馨為什麼會維護李小璐」視頻，稱甜馨一歲半以前，都是李小璐在照顧，吐槽賈乃亮這個爸爸做得不稱職。

沒想到，甜馨看到了影片並留言，「不是，我爸挺好的啊，各有各的教育，說得像我爸爸是人販子似的」。

網友看了紛紛大讚，「果然是吾家有女初長成」、「女兒長大了也會保護爸爸媽媽的，網友們嘴下留情吧」、「女兒就是爸爸的貼心小棉襖」。還有網友大讚李小璐沒有在甜馨面前抹黑前夫，這才是明確的做法。

其實，娛樂圈有許多明星夫妻離婚後，都維持了一定的體面，賈乃亮和李小璐便是其中一對。賈乃亮曾對甜馨說自己和媽媽會永遠是她堅強的後盾，他和李小璐還曾合體為甜馨慶生，十分溫馨。

李小璐

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