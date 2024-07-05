趙今麥吻戲變木頭 張凌赫秒成性騷擾

「度華年」中，趙今麥(左)與張凌赫結了兩次婚。(取材自微博)

童星出身的趙今麥藉著「開端」、「在暴雪時分」等劇人氣高漲，可說是00後小花中的一匹黑馬。近日，她和張凌赫搭檔演出古裝劇「度華年」，一開播就碾壓羅雲熙、宋軼主演的「顏心記」。但有網友發現，趙今麥只要和張凌赫一演親密戲，就會僵如木頭，一臉不情願。還有網友重提她和吳磊對戲時也是如此。

趙今麥和張凌赫的吻戲，被批僵如木頭。(視頻截圖)

「度華年」是一部重生古裝劇，講述趙今麥飾演的「李蓉」與張凌赫飾演的「裴文宣」，兩人在第一世結婚後，因為不夠信任彼此，所以慘遭設計殺害，兩人在第二世中火速解開誤會，再度結婚並愛上彼此。據悉，兩人在劇中有不少親密戲。

有著一雙明眸大眼的趙今麥，是中戲的藝考狀元，她不只專業科目優秀，文化課成績也名列前茅，堪稱學霸。據悉，趙今麥的父母都是教師，對女兒管教甚嚴，所以出道至今，趙今麥幾乎不曾傳過緋聞。有傳她的媽媽每天都會檢查她的手機，就怕她與圈內人戀愛。不知道是否因此造成趙今麥在拍親密戲時，變得拘謹有壓力。

「度華年」中，有一場裴文宣在船上強吻李蓉的戲碼，但他倆演出時，趙今麥滿臉不情願，不少人看完直呼，「她長的一臉高中生班幹部的感覺，不適合扮演成年人的愛情」、「怎麼感覺張凌赫像是在性騷擾」、「建議趙今麥應該去談個戀愛再來演感情戲」。