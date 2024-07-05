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女兒遭控霸凌 陸毅澄清反變提油救火

娛樂新聞組／綜合報導
陸毅（右）和鮑蕾（左）婚後育有兩個女兒。（取材自微博）
陸毅（右）和鮑蕾（左）婚後育有兩個女兒。（取材自微博）

大陸「資深男神」陸毅曾演過「三國」、「蘇東坡」、「人民的名義」等，精湛演技獲得不少好評。近日，有網友公開喊話陸毅，稱他們小女兒一直對她進行相貌攻擊。隨著網上輿論發酵，漸漸演變成攻擊他人長相的霸凌事件，陸毅於是親上火線澄清，「只是小朋友之間的玩笑」。

事件起因源自，陸毅小女兒「小葉子」與好朋友用特效錄視頻，過程中，好朋友的特效突然不見了，小葉子覺得好笑，就一直說「小姐姐的鼻子一直好搞笑呀」，甚至還說影片很黃無語。該博主曾嘗試透過私訊讓「小葉子」刪除不友善的評論，卻獲得要她自己刪除的回應。

該博主於是向「小葉子」的父母陸毅、鮑蕾喊話，並說「你們真的管一下吧」。據悉，「小葉子」跟好朋友就讀同一所學校。

事情一曝光，網友紛紛炸鍋，有人支持受害者，認為「小葉子」行為的確過分，畢竟攻擊別人的長相是很不禮貌的；也有人覺得小題大做，不過是朋友之間開個玩笑。

隨後，陸毅發長文回應此事，解釋事件起因是兩個小朋友使用特效錄製影片時，小朋友的特效掉了，小葉子於是發表了「小姐姐的鼻子一直好搞笑呀」的言論，只是朋友間正常的嘻笑打鬧，而並非網傳的嘲笑他人長相。陸毅也表示，希望大家看在女兒未成年的分上，可以保護未成年人。

不過，他的回應引起網友抨擊，紛紛表示，「陸毅的回應跟沒回應一樣」、「當事人都不高興了，陸毅還說是嬉笑打鬧」、「護犢子」、「兩個人都覺得好笑才稱得上玩笑」。

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