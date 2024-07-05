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陳意涵遊法國踩雷不忍了 節目公開餐廳名

娛樂新聞組／綜合報導
陳意涵(右)與秦嵐等人一起到法國旅遊。（取材自微博）
陳意涵(右)與秦嵐等人一起到法國旅遊。（取材自微博）

陳意涵近日參加陸綜「花兒與少年．好友記」與秦嵐、寧靜、李斯丹妮等人一起到法國旅遊，不料過程中遇到一家餐廳點餐出問題，一夥人最後在節目中不斷強調「堅決不推薦（這間餐廳）」。

噓！星聞報導，節目中，陳意涵與其他節目來賓一起在法國當地一間知名餐廳用餐，餐點上桌後卻發現五分熟的牛排過熟，陳意涵便向服務生反應，對方卻回答：「這個是五分熟啊！」讓全桌6人聽完嚇傻。雙方一陣溝通後，服務生則是拿了其中一份餐點去廚房更換。過不久，服務員便拿了一份更熟的牛排上桌，陳意涵則又找了剛剛的服務生詢問，對方則不耐且聲音愈來愈大聲，一旁另一位服務生發現後則急忙過來幫忙，並再次詢問是否需要更換餐點，此時全桌的人都沒了吃飯的心情，於是紛紛拒絕再次更換。大家沉默了一會兒，寧靜直說：「那我們是不是可以推薦這家店不用來了」，還紛紛討論起第一位服務員的態度很差，就連好脾氣的秦嵐都不解地問：「她為什麼要那麼生氣啊？」

製作單位事後在後製時也提供餐廳店名，並詳列來賓對這家店的評語，包含「不好吃、上菜慢、服務態度怪」，一夥兒人極力反推這間店，「白瞎了這家店還不錯，堅決不推薦。」並要觀眾們記得「避雷」。

該影片也在微博上瘋傳，網友們紛紛表示：「陳意涵的表情說明了一切，根本就是歧視！」、「怎麼會有這麼一言難盡的餐廳啊」、「這種餐廳就該好好治治」、「這個態度好差勁」、「關鍵這樣的店還要收小費」、「小心往牛排裡吐口水」、「而且這是在錄節目，要是平常人去沒攝影機拍可能態度會更差」、「法國人是這樣的，她對你態度差是因為你對她態度太好了，懂的都懂」。

歧視 微博

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