彭于晏拍「狗陣」學摩托車特技、學訓狗 還把牙齒弄黃了

彭于晏在「狗陣」中奉獻出了個人從影以來最顛覆的表演。(取材自微博)

彭于晏感恩於自己40歲時遇到了「狗陣」的劇本，或許也只有這個年齡，才讓他對「狗陣」可以如此代入情感。彭于晏表示，「天地一粒沙，我們可能每天都在忙，但也不知道在忙什麼，在戈壁沙漠那樣的環境裡，人類真的很渺小，也就是戈壁的一粒沙子。你以為重要的事情，可能真的沒那麼重要。」

北京青年報報導，電影「狗陣」將故事發生地設置在西北小鎮，這是繼「鬥牛」之後，導演管虎時隔15年再回歸動物題材創作。影片中，彭于晏飾演的二郎由於過失殺人而入獄，假釋後重回故里，卻難以融入社會。迫於生計的二郎加入打狗隊，因為一次意外的車禍，二郎救下了一隻黑狗，兩者的命運由此聯結。兩個格格不入的靈魂在彼此最孤單的時刻產生共振，救贖著彼此，也成為密不可分的人生夥伴。

電影中二郎和黑狗的故事引起了許多觀眾的共情，人和狗雖然「言語不通」，卻「心意相通」，有觀眾說，「二郎是個特立獨行的邊緣人，就像電影中的狗群，野性與血性並存。」賈樟柯評價說，「人和狗在西北的蒼涼土地上相互溫暖，這其中迸發的生命力讓人感動。」管虎導演也在採訪中表示，「人身體裡蘊藏的動物性是特別可貴的，我們一路長大一路把它弄丟了，二郎本該有的血性被這只黑狗激發出來了。」

彭于晏在「狗陣」中奉獻出了個人從影以來最顛覆的表演。(取材自微博)

拿到「狗陣」劇本時，彭于晏說自己已有將近兩年時間沒有拍戲，「疫情 的原因讓我想做一些不同的事情，更多時間陪家人，體驗不一樣的生活，我的世界觀和人生觀都發生了變化。在這個時間遇見這個非常優秀的劇本，看的時候我就很有感覺，我希望得到不一樣的體驗。所以，我必須要做這件事情，沒有理由拒絕。」

彭于晏在「狗陣」中奉獻出了個人從影以來最顛覆的表演，他坦陳二郎是自己從來沒有演過的一類角色。像以往一樣，他為這個人物做了很多功課。

首先就是外形的改變，「「狗陣」的故事主要發生在2008年的甘肅 酒泉和玉門，我的樣子跟那個環境的人不像。那段時期就喝了很多咖啡 和茶，用漱口代替刷牙，把牙弄得黃一點，曬得很黑，給化妝師也減少了一些工作量。因為那邊紫外線比較強，人會是偏紅黑一點的膚色，我就把自己曬到斑都出來了，頭皮也曬裂了，剃了很短的寸頭，然後讓身形精壯一點。」

為了拍「狗陣」，彭于晏還學習了摩托車特技，「我之前拍過很多騎摩托車的戲，但是從來沒有練過特技。這次要騎著摩托車爬樓梯，還要飛車，二郎畢竟是一個冠軍特技演員，所以還是要練一下。甩尾、騎樓梯、衝下來再飛上去，然後落地，這些過程中我摔得蠻慘的，每天的訓練會比較耗體力。」

「狗陣」很重要的一部分就是跟狗的相處，彭于晏在開機之前專門去學習馴狗，和十多隻黑狗培養感情，「當時劇組有很多條狗，動物拍戲不可控，所以我要跟每一隻狗都培養好感情。拍攝時很多場戲都是一鏡到底，沒有太多剪接的部分，所以，會提前跟狗綵排很多遍。我覺得狗都知道我們在說什麼，我們在拍戲時，知道我們要它做什麼，每一隻狗都有自己的個性，就算他們是一模一樣的顏色，但眼神都不一樣。當時總共有十幾隻狗，每一隻我都記得。我們訓練和培養感情的時間蠻久的，我們有吃飯的戲、洗澡的戲、睡覺的戲、咬我的戲、舔我的戲，某種程度上，狗才是這部戲真正的主演。」

養狗改變了彭于晏的日常生活，他6點起床，養成每天遛三次狗的習慣，親自照顧狗狗的起居，甚至他去坎城參加電影節的行李中，大部分都是狗狗的相關用品。

「狗陣」是彭于晏拍過的台詞最少的一部電影，他坦言給表演增加了難度，「因為肢體上要加強，特別是很多一鏡到底的長鏡頭，還有特寫，其實是很難的事情。有鏡頭的時候，我就會覺得要給一點東西，我會意識到有人在看，跟沒有鏡頭一定是不一樣的。所以，當鏡頭很遠的時候，我比較容易更鬆弛地表演，但是太鬆弛也不可以，要找到那個平衡點很難。而且導演找了很多當地的素人和我們一起演戲，如果我設計我的表演，出來的效果就會變得很奇怪。」

人到四十，彭于晏說拍「狗陣」時的心境和以前也不一樣，「隨著年紀的增長，我也有經歷更多的事情。這部戲是魔幻現實的主題，是一個失意的男人重新找回自己的故事。不管是導演還是我，我們願意全情投入去創作出一個可能沒那麼商業的藝術品，我們願意冒險去做這件事，我們有和二郎一樣的勇敢。」