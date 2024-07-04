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郭碧婷拖累隊友？電競姐姐道歉曝真相

娛樂新聞組／綜合報導
Miss韓懿瑩(右)在「浪姐5」曾和郭碧婷(左)同隊。（取材自微博）
Miss韓懿瑩(右)在「浪姐5」曾和郭碧婷(左)同隊。（取材自微博）

郭碧婷參加「乘風2024（浪姐5）」挺進總決賽，然而她在日前直播節目播出表演時忘記動作，所在組合卻仍高分獲勝，她也順利挺進總決賽，引起網友批評，並稱她應該被淘汰。

「噓！星聞」報導，而今網瘋傳曾在「浪姐5」一公和郭碧婷同隊，但已遭淘汰的電競姐姐Miss韓懿瑩於社群發文指，郭碧婷「拖累隊友」，表示郭在一公時就是「團隊最滑水的（不用心、偷懶）」，當隊長「無為而治」，結果把表現好的電競姐姐給送走了（淘汰），而這次所在團隊還高分勝過另一組跳更好的，直言：「只能說觀眾緣這東西太奇妙了。

Miss韓懿瑩疑似內涵郭碧婷文章在網路流傳引起網友討論，不過有網友指出發這篇文章的帳號根本不是Miss韓懿瑩自己的帳號，另有指那是她的小號。

對於網上爭議，Miss韓懿瑩親發聲澄清並致歉，表示對文章內容並不知情，「由於我十幾年來一直都在網上，所以呢我有大量從屬於我自己的遊戲自媒體帳號，而這些帳號完全不歸我管控。發表的大部分是遊戲內容，但可能這次上節目，對於很多喜歡我的朋友來說，他們想要表達更多真實的自己，所以產生了很多屬於他們個人態度，情緒的內容。」Miss韓懿瑩直言：「發生了這件事情，整個團隊做了很多謎之操作，這對我來說是不能接受的。」

她還秀出遊戲帳號，表示近期進入電競模式中，從6月29日開始每天只睡4小時，而這過程中是不能被打擾的，也過自動屏蔽掉很多自媒體的訊息，所以當下並不知情。

Miss韓懿瑩也表示，在了解大概的事情後，已向郭碧婷表達歉意。

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