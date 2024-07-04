謝霆鋒真情藏不住 聽到王菲就害羞想逃

謝霆鋒近日忙於宣傳首次擔任動作指導的電影「海關戰線」。(取材自微博)

由謝霆鋒 主演並首次擔任動作指導的電影「海關戰線」日前上映，他親自跑宣傳和粉絲互動，但不論走到哪兒，都難逃被問到和女友王菲 相關問題。近日一場活動中，謝霆鋒被粉絲挖坑提到王菲，讓他當場害羞到轉身想逃，真實反應掀起網友熱議，衝上熱搜。

活動現場，有粉絲問謝霆鋒，「如果你的愛人跟你的上司是對立的關係，那您是選擇幫助自己的愛人還是上司？」謝霆鋒笑著回答，「我先贏這個上司，再跟妳過這個平淡的日子，我覺得兩個不衝突，但是需要分配好時間。」怎料下秒記者脫口，「我相信菲姐跟楊老闆都會很喜歡鋒哥這個答案」。

謝霆鋒一聽到「王菲」名字後，整個人害羞到臉紅，甚至還蹲下身子想要逃跑，接著大笑回答「這個坑根本就逃不掉」，網友則評論，「祝我們姐夫，永遠臉紅，永遠落跑，永遠少年」。

「謝霆鋒聽到粉絲說王菲的反應」關鍵字於是火速登上熱搜，網友紛紛留言，「原來愛一個人真的是眼裡有光的」、「他倆怎麼還像二十歲談戀愛時的甜蜜」、「我們都老了，鋒菲還在熱戀」。

不只如此，謝霆鋒在路演現場看到「鋒菲」燈牌後，先是甜笑又拋媚眼，期間還試圖回頭偷瞄，真實反應全被粉絲拍下。而當謝霆鋒收工準備開車離開時，粉絲不僅再次舉起「鋒菲」燈牌，還大聲對謝霆鋒喊出「鋒菲十周年快樂」。聽到粉絲祝福後，謝霆鋒終於不再低調，主動揮手回應粉絲，更露出很開心但又沒有完全笑開的表情，興奮又害羞的模樣，讓網友大讚「是真愛了」。