「長相思2」更催淚 楊紫感情意難平

「長相思」第二季由原班人馬出演。（取材自微博）

電視劇「長相思」第二季定檔，原班人馬出演，楊紫、張晚意、鄧為、檀健次再續前緣，而新一季的「長相思」，被預料將會有更意難平的發展。

新快報報導，「長相思」改編自桐華同名小說，故事以西炎、皓翎、辰榮三國鼎立時期為背景，主角皓翎王姬「小夭」（楊紫飾）歷經百年顛沛之苦，最終在清水鎮落腳，成為玟小六。小夭的表哥西炎王孫瑲玹（張晚意飾）為了尋找小夭走遍大荒。而玟小六意外救了性命垂危的青丘公子塗山璟（鄧為飾），朝夕相處中二人情愫漸生。

後來，玟小六又與相柳（檀健次飾）不打不相識，惺惺相惜結為知己。玟小六和瑲玹相見不相識，幾經波折，才終與瑲玹相認，恢復身分。去年，第一季反應不俗，隨著劇情發展，第二季的名場面會更多，高潮戲分也更多。尤其是幾場重頭的催淚戲，從預告片中就能感受到劇中角色的情感糾葛。

第二季保持原班人馬，確保了該劇故事和品質的延續性和流暢度。在第一季中，楊紫呈現出一個敢愛敢恨、有勇有謀的玟小六形象，尤其是初期，玟小六需要「女扮男裝」，楊紫便從細節上入手，將市井人物的粗糲感與江湖氣拿捏得到位。待到恢復身分成為皓翎王姬，又演繹出小夭遭遇世間無常、看破世情冷暖的一面。

憑藉「覺醒年代」中的陳延年、「喬家的兒女」中的喬二強等角色，張晚意近年來人氣飆升。這次飾演的瑲玹隱忍、冷鬱，從一個沒落的王孫，一步一步走向權勢的頂峰，卻最終失去了自己的心上人小夭。瑲玹剛出場時角色並不討巧，但張晚意卻憑藉著細膩的演繹。讓瑲玹這個角色逐漸獲得了觀眾們的認同與愛。

另外，飾演塗山璟的鄧為出演過多部人氣古裝劇，此次飾演的塗山璟氣若修竹，舉止端儀，化身觀眾心目中的「小嬌夫」。而檀健次，此前便憑藉「沈翊」一角人氣大漲，此次飾演的相柳看似冰冷，實則內心火熱，被稱為「全劇最意難平」角色。