45歲陳喬恩演活惡毒繼母 私服穿搭像女大生

陳喬恩私服穿搭，完全顛覆「墨雨雲間」劇中反派形象。（取材自微博）

45歲的台灣女星陳喬恩，搭擋吳謹言出演新戲「墨雨雲間」，在劇中首度挑戰反派角色，走出片場，私下穿搭卻超級青春，絲毫看不出已經45歲。

陳喬恩在「墨雨雲間」劇中飾演惡毒繼母「季淑然」，首次挑戰反派角色，讓觀眾看了都氣得牙癢癢，但被大讚把「皮笑肉不笑」的意境詮釋的很好，讓此次演出大受好評，網友也替陳喬恩抱屈，覺得精采演出卻沒有被劇組多加宣傳。

陳喬恩2022年和小9歲馬來西亞富二代ALAN（曾偉昌）結婚，在工作之餘，經常把握時間旅遊，經常在IG曬出私服穿搭，少女風格整個人看上去凍齡狀態就像大學生一樣青春洋溢。

陳喬恩今年過年期間與老公回馬來西亞，重回戀愛時的約會地相當浪漫，也不免放縱「幸福肥」，她因而過年胖了快5公斤，開工後再度啟動「葡萄柚減肥法」，希望必須瘦成一陣風能夠吹走的狀態。

3月時，有營銷號在網路上發文表示陳喬恩備孕失敗患上嚴重情緒病，需要靠吃藥緩解，更有甚者表示陳喬恩婆家要抱養小孩回家，只要孩子有陳喬恩老公血脈就行，搜狐娛樂報導，陳喬恩發長文闢謠，並指營銷號「荒唐」。