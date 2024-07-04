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神似男歌手楊坤 劉亦菲保鑣意外火了

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲參加白玉蘭獎，保鑣跟進場。(取材自微博)
劉亦菲參加白玉蘭獎，保鑣跟進場。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲憑藉「玫瑰的故事」再次火出圈，更沒想到也把她酷似男歌星楊坤的保鑣意外帶火。

劉亦菲的保鑣個子十分魁梧，看起來非常的有型。劉亦菲不管走到哪裡，她的保鑣都會提前為她開道清理道路。劉亦菲在公開場合現身，她的保鑣就會站在她的身後時時保持警惕。最近劉亦菲參加白玉蘭獎的頒獎禮，她的保鑣也跟著現身，現場的明星很多，但是帶著保鑣進入現場的真沒有幾個人。

在會場劉亦菲、胡歌、萬茜坐在一起聊天，萬茜剛打開手機，胡歌很警惕的看到有手機正在拍他們，所以趕緊提醒她們兩位把手機給收起來。劉亦菲的保鑣也看到了有人拍攝，立刻過去用身體擋住了攝影人員的鏡頭，責任感非常強的。

2017年劉亦菲卻被「中國第一狗仔」卓偉拍到和2名壯漢同遊雲南，在香格里拉逛吃逛吃還買買買，還爆料說天仙身邊有一位神祕異性貼身陪同，還幫她打包行李照顧有加，關係非比尋常。結果吃瓜群眾看了照片，直指壯漢是劉亦菲的貼身保鏢。

早期劉亦菲身邊是沒有保鏢的。直到2016年5月在廣州宣傳電影「夜孔雀」時，曾遭瘋狂影迷衝上台熊抱撲倒，飽受驚嚇，這次意外，讓她的膝蓋上出現紅色傷疤，增加數名彪形大漢保鑣保護她。

歌手楊坤。（取材自微博）
歌手楊坤。（取材自微博）

劉亦菲 胡歌

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