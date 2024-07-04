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萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

娛樂新聞組／即時報導
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

劉亦菲主演的電視劇「玫瑰的故事」雖然已於日前收官，但相關熱度不減。其中，萬茜飾演的蘇更生是獨立幹練、走路帶風的「高冷禦姐」，萬茜在接受新快報採訪時表示，「蘇更生就像仙人掌，她也像一條橡皮筋」。

萬茜說，「看到劇本時，首先體會到的是蘇更生身上所呈現的強烈反差感。她外冷內熱，像保溫杯一樣有一層厚厚的殼，但內心卻是溫暖的。我覺得，蘇更生就像仙人掌，外表可能會有很多刺，但是內裡是軟軟的，也會開出很漂亮、很鮮豔、很燦爛的花朵，結出果實。」

報導說，萬茜認為，蘇更生的童年經歷帶給她一些不是很好的影響，會讓她呈現一個非常理智或說自我保護的狀態，她像一根橡皮筋一樣，很多時候會有一種拉到極限的緊繃感。為了呈現人物的這種緊繃感，萬茜在表演時也會更注重細節上的處理。

劇中，萬茜和劉亦菲有不少對手戲，被問到兩人合作的感覺時？萬茜透露，劉亦菲非常敬業，她在拍攝的時候從來不會離開現場。當鏡頭拍完之後，劉亦菲就會坐在現場，很安靜地等待，聊天時的聲音也總是溫和的。

 「從第一場戲拍攝開始，我跟她的磨合期幾乎沒有，因為她是一個會把自己的心完全打開，無條件地去接納對手給她的信息，同時會把自己奉獻出來的演員，我覺得很舒服，也很有安全感。」萬茜說。

萬茜和佟大為劇中是一對「歡喜冤家」，兩人不打不相識，最終走進婚姻的殿堂。 萬茜讚，佟大為本人跟劇中的黃振華很像，包容心非常強，脾氣極好，又有很獨特的幽默感。

萬茜表示，雖然原生家庭並不完美，但黃家兄妹卻用溫暖與愛治癒了蘇蘇，給了她滿滿的安全感。

劉亦菲獲得萬茜稱讚很有安全感。(取材自微博)
劉亦菲獲得萬茜稱讚很有安全感。(取材自微博)

劉亦菲

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