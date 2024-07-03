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百花獎入圍名單出爐 看到男主角名單 網：內娛完蛋了

娛樂新聞組╱綜合報導
劉德華入圍百花獎最佳男主角。(取材自微博)
劉德華入圍百花獎最佳男主角。(取材自微博)

第37屆大眾電影百花獎公布入圍名單，最佳男主角入圍的有劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興，女主角部分則有賈玲、馬麗、王智、倪妮、殷桃。名單一曝光，網友批評入圍名單全是新一代流量明星，甚至直呼「內娛要完蛋了」。

百花獎入圍名單曝光後，立刻在微博上掀起眾多網友熱議，不少人對名單感到驚訝，「百花獎笑話」衝上熱搜榜，其中最具爭議的為最佳男主角入圍名單，不少網友點名沈騰、張譯、王寶強等實力派未入圍，取而代之的全是新一代流量，不少人嘲諷稱劉德華在名單中對決一眾「流量小生」顯得格格不入，讓許多人質疑百花獎的評選標準。

微博網友紛紛嘲諷表示「我們內娛好像要完蛋了」、「除了劉德華朱一龍，其他都水」、「最佳男主有王俊凱和易烊千璽，我彷彿感受到了美國人民投拜登還是川普的痛苦」、「要不把劉德華摘去吧，放一起怪怪的」，不過也有網友緩頰表示，入圍名單中的男星在演技表現上表現確實有進步，不能單憑是流量明星就否定其努力。

第37屆百花獎入圍名單

影片獎：

「萬里歸途」

「長安三萬里」

「志願軍：雄兵出擊」

「封神第一部：朝歌風雲」

「第二十條」

最佳導演：

王寶強（「八角籠中」導演）

烏爾善（「封神第一部：朝歌風雲」導演）

張藝謀（「第二十條」導演）

賈玲（「熱辣滾燙」導演）

董潤年（「年會不能停！」導演）

最佳男主角：

王俊凱（「萬里歸途」飾成朗）

朱一龍（「人生大事」飾莫三妹）

劉德華（「流浪地球2」飾圖恆宇）

張藝興（「孤注一擲」飾潘生）

易烊千璽（「滿江紅」飾孫均）

最佳女主角：

提名馬麗（「第二十條」飾李茂娟）

王智（「流浪地球2」飾韓朵朵）

賈玲（「熱辣滾燙」飾樂瑩）

倪妮（「消失的她」飾陳麥/沈曼）

殷桃（「萬里歸途」飾白嫿）

王俊凱(左起)、易烊千壐、張藝興入圍百花獎最佳男主角。(取材自微博)
王俊凱(左起)、易烊千壐、張藝興入圍百花獎最佳男主角。(取材自微博)
朱一龍入圍百花獎最佳男主角。(取材自微博)
朱一龍入圍百花獎最佳男主角。(取材自微博)

入圍 微博 拜登

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