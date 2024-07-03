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老公爆出軌 萬茜曬「有一腿」照回應

娛樂新聞組╱綜合報導
萬茜參加上海電視節白玉蘭頒獎典禮，身穿銀色高衩禮服，辣露一腿。（取材自微博）
萬茜參加上海電視節白玉蘭頒獎典禮，身穿銀色高衩禮服，辣露一腿。（取材自微博）

外號「姬圈天菜」的中國女星萬茜，被爆老公帶女子到飯店幽會，爆發傳聞至今夫妻皆未回應，不過萬茜倒是首度發文，曬出自己參加上海電視節白玉蘭獎的定裝美照，露出一雙美腿。

綜合媒體報導，知名娛樂博主「推理君江小宴」日前爆料，萬茜在橫店拍戲的時候，她老公與一名神祕女子出入同一酒店，疑似出軌了。有網友猜測影片中神秘女就是萬茜本人，狗仔則曬出萬茜的劇組拍攝行程，表示拍到畫面的那天，萬茜應該都在劇組「八千里路雲和月」拍戲。

在風波後萬茜首度發文，寫下：「一會見」，預告將參加上海電視節白玉蘭頒獎典禮。照片中她穿銀色高衩禮服，露出美腿。網友紛紛回：「姐姐好美啊」、「美得有點讓我心悸了」、「萬茜這種極品女人老公還能出軌，真是不懂欣賞」。

47歳的萬茜曾以電影「軍中樂園」入圍台灣金馬獎「最佳女配角」，最近在熱播劇「玫瑰的故事」中，飾演女主公司主管兼閨密的「蘇更生」，深獲觀眾喜愛。 其實，在現實生活中，萬茜對感情生活頗為低調，2017年時直接於微博宣布生下一女兒，外界才知她已經結婚了，而她的老公則是一名攝影師。

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