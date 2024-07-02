「度華年」海報抄襲「琅琊榜」？網嘲：別蹭熱度

張凌赫（左）的海報被指抄襲胡歌的「琅琊榜」（右）。（取材自微博）

由趙今麥、張凌赫主演的重生古裝劇「度華年」，靠著新穎劇情收穫好評，熱度輾壓羅雲熙、宋軼主演的「顏心記」，但有網友發現，「度華年」兩位主演的海報疑似抄襲胡歌 九年前經典劇「琅琊榜」，不少網友還吐槽，「要是和『瑯琊榜』一個品質是可以原諒的，主要不是一個層次」。

「度華年」改編自墨書白的小說「長公主」，講述大夏朝長公主「李蓉」（趙今麥飾）與當朝首輔「裴文宣」（張凌赫飾）一夢兩世，從夫妻變仇人，再從仇人變成情人，兩人從相愛相殺到重拾信任，最終破鏡重圓的故事。

趙今麥搭張凌赫的新鮮組合，加上劇情節奏明快、宮鬥中帶著喜劇色彩，讓觀眾看得十分過癮，因此開播直接碾壓羅雲熙、宋軼主演的「顏心記」，收視數據一路領跑。

不過，隨著「度華年」熱度竄升，有眼尖網友發現，該劇海報疑似抄襲「琅琊榜」劇照。從畫面呈現上可見，張凌赫、趙今麥兩人都是雙手作揖，遮住嘴巴，這一幕跟胡歌當年主演「琅琊榜」動作一樣，就連整體構圖都非常類似，引起網友熱議。

趙今麥的海報也是作揖的動作。（取材自微博）

許多網友表示，「不但抄襲海報，而且還蹭『瑯琊榜』知名度」、「越級碰瓷可不行」，但也有人說，「所有人都不能作揖了是吧？這不就是正常動作嗎」，要大家別想太多。