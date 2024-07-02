觀影說劇／「來福大酒店」男一 導演：非黃軒不可

黃軒在電影「來福大飯店」中的角色，是導演欽點的。（取材自微博）

由劉博文執導，黃軒、柳岩主演的電影「來福大飯店」近日上映，片中討論的生死、親情以及個人成長等話題，引起了觀眾的共鳴。導演說，黃軒飾演的李清讓有他的火力，他的堅持，他的執拗，但他的底色是真摯的，而這個角色非黃軒不可。

新京報報導，「來福大飯店」其實是家普通小旅館，卻因為開在醫院旁邊，成了收納就醫的病患以及孤寡老人的「病友之家」。「來福大飯店」不是第一部討論生死的電影，但導演劉博文是最早把鏡頭對準這一議題的導演。

2019年，劉博文和編劇團隊在尋找選題時，發現各大核心城市的知名醫院周圍，都有類似「生命島」的病友之家。有的人等待能「插隊」掛上號，有的等待出結果報告，有的則是日日夜夜地陪護……，這些人因為看病從五湖四海集結到這裡，有生死離別，也有溫暖故事。

這次黃軒飾演的李清讓給觀眾很大的驚喜，劉博文曾多次說過，這個角色非黃軒莫屬。他說，「我們不希望電影裡的大哥是同類化的，演員本身一定要有反差感，也希望觀眾一看到他並不會聯想到過往作品中的類似角色」。

劉博文強調，黃軒本身就會有那種氣質，包括他過往的作品裡，能看到一種執拗，以及內心改不了的清澈底色。這種特質對李清讓來說非常重要，「他有他的火力，他的堅持，他的執拗，但他的底色是真摯的，這個角色不正好就是黃軒身上的嗎？」

劉博文還說，他會一直找黃軒，一直堅持到他答應為止，「對這個角色來講，非黃軒莫屬，他身上有能夠讓觀眾迅速產生共情的能力，不管是創作的時候還是什麼時候，我們對劇本和角色的想像都是他」。