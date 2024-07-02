我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

只偏袒王星越？于正：不知吳謹言受了什麼委屈

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言被指遭到于正的忽略。（取材自微博）
吳謹言被指遭到于正的忽略。（取材自微博）

由吳謹言和王星越主演的電視劇「墨雨雲間」暴紅後，兩人的人氣連帶攀升。近日，網上出現針對該劇製作人于正的質疑聲，認為他在處理吳謹言相關問題時出現偏袒，只支持王星越忽略了吳謹言。對此，于正在社群媒體上做出回應。

網友指出，于正在面對吳謹言受到質疑和攻擊時，並沒有給予足夠的支持和保護；相反，當王星越遇到問題時，于正卻表現得相對積極。對此，于正回應說他並不明白吳謹言受了什麼委屈，因為在他看來，吳謹言最近的狀態相當高興。

于正也表示，他已經給了吳謹言很多機會，包括「延禧攻略」、「傳家」、「尚食」、「墨雨雲間」和「皓鑭傳」等作品，這些幾乎占據了他職業生涯的一半。

不過，于正的回應並為平息網友的質疑，紛紛指出，身為一位製片人，于正應該更關注藝人的內心世界和感受，而不是只專注於作品的數量。還有人說，吳謹言的爆款劇只有「延禧攻略」和「墨雨雲間」，其他劇都撲了。

于正回應時表示，自己都氣笑了，直指「一個女演員在市場踴躍的情況下停下來學習這很難想像嗎？」並曬出吳謹言的實績圖為她發聲，直言「我和謹言沒有撲過」。

對於近日的傳言，他還說，「感覺每天都在澄清的路上，演員這個職業太可怕了，紅了就一直被造謠，關鍵有些謠連當事人都莫名其妙，連澄清也不知道怎麼澄清，說了也未必有人信」。相關話題持續在網上掀起熱議。

社群媒體

上一則

亞莉安娜迷戀連環殺人魔 受害家屬：有病

下一則

控甄珍「收買北京公安」 劉家昌暴瘦模樣嚇壞人

延伸閱讀

剛紅就塌房？ 王星越被爆「買情趣內衣、坐女星大腿炒CP」等黑料…

剛紅就塌房？ 王星越被爆「買情趣內衣、坐女星大腿炒CP」等黑料…
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
吳謹言「墨雨雲間」再暴紅 曾窮到剩200元自揭結帳糗事

吳謹言「墨雨雲間」再暴紅 曾窮到剩200元自揭結帳糗事
「墨雨」其實是悲劇？王星越工作室曝肅國公吐血片段… 于正氣炸

「墨雨」其實是悲劇？王星越工作室曝肅國公吐血片段… 于正氣炸

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運