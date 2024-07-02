只偏袒王星越？于正：不知吳謹言受了什麼委屈

吳謹言被指遭到于正的忽略。（取材自微博）

由吳謹言和王星越主演的電視劇「墨雨雲間」暴紅後，兩人的人氣連帶攀升。近日，網上出現針對該劇製作人于正的質疑聲，認為他在處理吳謹言相關問題時出現偏袒，只支持王星越忽略了吳謹言。對此，于正在社群媒體 上做出回應。

網友指出，于正在面對吳謹言受到質疑和攻擊時，並沒有給予足夠的支持和保護；相反，當王星越遇到問題時，于正卻表現得相對積極。對此，于正回應說他並不明白吳謹言受了什麼委屈，因為在他看來，吳謹言最近的狀態相當高興。

于正也表示，他已經給了吳謹言很多機會，包括「延禧攻略」、「傳家」、「尚食」、「墨雨雲間」和「皓鑭傳」等作品，這些幾乎占據了他職業生涯的一半。

不過，于正的回應並為平息網友的質疑，紛紛指出，身為一位製片人，于正應該更關注藝人的內心世界和感受，而不是只專注於作品的數量。還有人說，吳謹言的爆款劇只有「延禧攻略」和「墨雨雲間」，其他劇都撲了。

于正回應時表示，自己都氣笑了，直指「一個女演員在市場踴躍的情況下停下來學習這很難想像嗎？」並曬出吳謹言的實績圖為她發聲，直言「我和謹言沒有撲過」。

對於近日的傳言，他還說，「感覺每天都在澄清的路上，演員這個職業太可怕了，紅了就一直被造謠，關鍵有些謠連當事人都莫名其妙，連澄清也不知道怎麼澄清，說了也未必有人信」。相關話題持續在網上掀起熱議。