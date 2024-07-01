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胡先煦新劇苦練挨打 被指最慘男主角

娛樂新聞組／綜合報導
胡先煦被外界調侃「這可能是這些年大銀幕上最慘的男主角」。（取材自微博）
胡先煦被外界調侃「這可能是這些年大銀幕上最慘的男主角」。（取材自微博）

烏爾善執導的新片「異人之下」日前發布「進入異能世界」版預告和海報，兩分鐘的預告胡先煦整整被揍了九次，被搧巴掌、鐵鍬砸、重拳打、雷法劈，被外界調侃「這可能是這些年大銀幕上最慘的男主角」。

新快報報導，電影「異人之下」改編自國漫「一人之下」，故事敘述一直隱藏自己異人身分的張楚嵐（胡先煦飾），自從遇到身世神秘的馮寶寶（李宛妲飾）後，便被捲入不同異人門派爭鬥的漩渦中。隨著張楚嵐是神秘功法「炁體源流」傳人的秘密被公之於眾，異人界圍繞他展開了激烈的爭奪，哪都通、全性派、天下會、天一門等各方勢力一一登場，混戰一觸即發，而此時張楚嵐卻意外揭開了當年的秘密。

導演烏爾善人表示，希望「異人之下」能燃起當代華人年輕人對傳統文化的熱情，讓大家感受到傳統文化很酷、很時尚。

熟悉原著漫畫「一人之下」的讀者應該知道，「假裝懦弱」、「假扮弱小」只是張楚嵐的保護色。因為小時候的遭遇和爺爺的過世，張楚嵐的只好從小就隱藏自己的異人身分。根據胡先煦分享，這些經歷造就了張楚嵐極度聰明又圓滑，但在這表象之下，他仍保持了自己內心的真誠。正因為張楚嵐這個角色極端的特殊性，胡先煦在訓練營裡，除了要和大家一樣練習「怎麼打」，還要額外加碼，單獨練習「怎麼被打」。

胡先煦回憶起這段時光，儼然「挨揍」經歷豐富，「當時我們有專門的武術老師教，怎麼摔、怎麼不傷著自己、怎麼保護好關節、後背要怎麼去繃住勁兒保護頸椎，都需要有專門的應對。

據悉，為了呈現酷炫瀟灑、同時又功底扎實的武術動作，演員們苦練傳統武術。李宛妲因為馮寶寶「無套路、直接幹」的特殊招式，需要把別人練的武種都學個遍。娜然為展現夏禾剛柔並濟的「般若掌」，重點學習了八卦掌、蛇拳等武種。而那爾那茜為表現風莎燕的速度與力量感，著重練習了翻子拳、通臂拳等拳法。不只他們，「異人團」的演員們各個經過嚴格的訓練和考核，期待給大家耳目「異」新的觀影體驗。

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