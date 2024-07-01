Baby加入直播帶貨 網酸：混不下去了？

Baby在直播間比出愛心，展現親和力。(取材自微博)

Angelababy 自傳出在巴黎觀看南韓 女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀後，遭到軟封殺，演藝事業幾乎全面停擺，直到不久前才開始解禁 跑時尚活動，但人氣大跌。近日，她被發現空降網紅辛巴直播間，以某品牌代言人身分帶貨，網友看了紛紛吐槽，「是混不下去了嗎」。

當天，Angelababy穿著某時尚品牌過季高定款，氣勢十足。只見辛巴全程吹捧她，誇讚Baby是他見過最不大牌最漂亮的藝人，還放話自己很久都沒有和明星一起合作賣貨了，只有頂流才能來到自己的直播間。

有眼尖網友發現，當辛巴說到「頂流」二字時，Baby露出拘謹的表情，顯得有些心虛，雖然努力微笑著，但臉上還是露出一絲尷尬。還有網友指出，網紅直播時通常都會將美顏濾鏡開得很大，而Baby的眼睛本來就大，加上濾鏡後，顯得特別誇張。

在直播間時，Baby還不忘比心賣萌，展現親民的一面，但這一幕讓不少網友唏噓，感嘆Baby怎麼淪落到和網紅一起賣貨的地步呢？但也有粉絲選擇力挺Baby，表示「身為品牌代言人，去品牌合作的直播間有問題嗎」、「就這麼見不得別人好」。

據悉，該場直播吸引了超過100萬人觀看，直播才40多分鐘，銷售額就超過1700萬人民幣。

Baby多年前拍攝的古裝劇「相思令」近日獲得過審，有望在年內播出，此消息一度引來超過5000萬閱讀量，瞬間登上熱搜，引來不少粉絲直喊期待。