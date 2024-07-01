「玫瑰的故事」中錯過真愛 彭冠英：重來會服軟

莊國棟（左）的扮演者彭冠英表示，如果重來一次，他肯定會選擇愛情。（取材自微博）

熱播劇「玫瑰的故事」中，莊國棟和黃亦玫間有一段「意難平」的愛情，明明是兩個深愛的人，卻因為種種原因各奔東西。日前，莊國棟的扮演者彭冠英受訪時表示，在他看來，兩人分手原因源於相遇時太年輕，兩個人都不想讓步，「只要莊國棟服個軟，兩個人可能就會有另一個結果」。

新京報報導，彭冠英飾演的莊國棟是職場精英，作為黃亦玫的初戀，一出場便備受關注。在熾熱甜蜜的愛戀之後，隨之而來的一系列現實問題衝擊著這段感情，最終兩人的分手也讓不少觀眾「意難平」。

在彭冠英看來，莊國棟和黃亦玫相戀是一件自然而然的事， 「黃亦玫是一個很出挑的女孩子，很耀眼，也很獨立，深深吸引了莊國棟的注意。而且他們兩個人有共同的話題，有對事業共同的追求，是一場勢均力敵的愛戀。」

不少觀眾認為，兩人分手是因為莊國棟過於重視事業，非要去國外工作，彭冠英卻不這麼認為。 「為什麼要說莊國棟是將事業放在愛情前面呢？他是先提交了入職申請，然後再與黃亦玫相戀，隨後在熱戀時收到了入職通知。他並不是將事業放在第一位，只是在那個時候，他產生了一個矛盾。」

在彭冠英看來，莊國棟對這段感情充滿遺憾，「如果重來一次，他肯定會選擇留在北京，選擇愛情」。

莊國棟和黃亦玫之間有很多名場面，但讓彭冠英印象最深的是兩人「雨中定情」的一幕。彼時，兩個人互有好感，卻不好意思將想念說出口，便藉助天氣這一話題，傳遞出濃濃的愛意。 「我沒想到，導演最後呈現出來的是我們一直跑，最終相聚在外灘的畫面，我覺得特別浪漫。」實際上，這場戲也是彭冠英拍攝的最後一場戲，「就像是一個無限循環」。