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黃景瑜遭前妻喊話：放過彼此不然截圖你現女友…惹網好奇

娛樂新聞組／即時報導
王雨馨第一次演戲就入圍亞洲新人單元最佳女演員。(取材自微博)
王雨馨第一次演戲就入圍亞洲新人單元最佳女演員。(取材自微博)

男星黃景瑜因主演BL網劇「上癮」走紅，2018年傳出與雜誌社主編王雨馨祕婚，卻因黃景瑜家暴、劈腿而離婚收場。近日，王雨馨高調宣布進軍演藝圈，沒想到第一次演戲就入圍亞洲新人單元最佳女演員。近日，她疑似向前夫黃景瑜喊話，「沒想到我入圍了金爵最佳女主角對你的傷害這麼大，拒絕打擾和任何警示，請放過彼此」。

據悉，該事件起因是王雨馨以演員身分出席了上海國際電影節，並且她的作品入圍了金爵最佳女主角。隨後有黃景瑜粉絲跑去辱罵貶低她。王雨馨還指出自己「拒絕打擾和任何警示」，暗指自己生活被影響，說再這樣糾纏不清的話，會把黃景瑜說的「小作文」和「一些無語後續」爆出來，另外，王雨馨還放話要「截屏你現女友了」。

對於王雨馨所說的「現女友」，網友們紛紛好奇指的是誰，此外，王雨馨還強調要「挨個通知」，更是惹人好奇，難道有很多個前女友嗎？

對此，有人支持王雨馨，認為兩人既然已經沒有關係，黃景瑜的粉絲就不該如此對待她。也有人支持黃景瑜，認為這是黃雨馨在故意炒作。

當然，大家最好奇的還是王雨馨口中的「現女友們」，究竟是誰呢？更有人指出，黃景瑜的新劇「孤戰迷城」剛好在6月底開播，王雨馨的這番操作，讓人覺得「有點意思」。

黃景瑜和前妻王雨馨互動引人關注。(取材自微博)
黃景瑜和前妻王雨馨互動引人關注。(取材自微博)

入圍 家暴

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