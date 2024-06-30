周迅回應「如懿傳」挨批：觀眾開心就好

周迅戴老花眼鏡，引起不少討論。(取材自微博)

上海電視節白玉蘭獎日前頒獎，影后周迅 憑藉「不完美受害人」獲得最佳女主角獎，卻被指爆冷，而她被問到如何看待之前的作品被觀眾重新解讀，她說，「反正這個空間就願意做什麼就做什麼，開心就好」。此外，周迅戴老花眼鏡也成網友熱議話題。

白玉蘭獎最佳女主角入圍 者包括唐嫣、閻妮、楊紫、周迅，其中，主演「繁花 」中「汪小姐」一角的唐嫣呼聲最高，沒想到還是敗給周迅。面對錯失視后獎項，唐嫣受訪時表示，作為一名演員，三生有幸能夠成為「繁花」一員，非常感恩所有的遇見，她還說，「未來很長可以繼續江湖再見」。

而以「不完美受害人」奪下視后的周迅，是相隔九年後再奪此獎。而自出道以來便以獨特靈氣和演技獲得肯定的周迅，這次獲獎卻引起不小爭議。

網友普遍認為，周迅的演技並未達到獲獎標準，尤其是在她近年來的作品中，觀眾對她的表現感到失望。其中，尤以她2018年主演的「如懿傳」最受詬病，屢屢遭批評。

對此，周迅在奪獎後受訪時回應，「我覺得這個時代就是這個樣子的，所以我覺得也沒有關係，反正這個空間就願意做什麼就做什麼，開心就好」。

而被問到戴老花眼鏡，周迅則直言，「 演員最主要的職責是創作角色，其實也可以不戴，現在有很多科技的方式是可以做掉的，但是先戴一戴吧，這也是一種新的體驗，例如演到一些老花的角色，如果你戴過老花眼鏡，就知道什麼時候該戴什麼時候不會戴，我覺得這個是一種非常真實的體驗」。高情商受到網友稱讚。